Kjempeavtale for Phonero

Phonero har vunnet Statens innkjøpssenters anbudskonkurranse for mobiltjenester, melder Telia i en pressemelding. Avtalen omfatter omlag 25.000 mobilabonnement og totalt 35.000 aktive SIM-kort fordelt på mobile bredbånd og M2M i offentlig sektor spredt over hele landet. Avtalen har en årlig estimert ramme på 40 – 50 millioner kroner, og er inngått for to år, med opsjon om forlengelse på inntil to nye år. Deltakende virksomheter inkluderer en rekke offentlige virksomheter, som Lånekassen, Bufetat, Brønnøysundregistrene, Stortinget, Statens Kartverk, UDI, Helsedirektoratet, Fylkesmannen, Statens Vegvesen, Miljødirektoratet og Tolletaten.

– Det er en fantastisk tillitserklæring at Statens innkjøpssenter har valgt Phonero som leverandør av mobiltelefonitjenester, sier Jardar F. Pedersen, leder for Phonero.

Det er ikke bare tradisjonelle mobiltjenester man ønsker at Phonero skal bidra med. I tillegg ønsker man at Phonero skal være med å utvikle digitale tjenesteløsninger og arbeidsprosesser. Offentlig sektor står for nesten halvparten av det totale volumet i Phonero, og i løpet av det siste året er både Forsvaret, Skatteetaten, Oppland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune og Askøy kommune blitt Phonero-kunder.

– Phonero viser nok en gang at de har en sterk posisjon og er en solid leverandør i offentlig sektor, sier Jon Christian Hillestad, direktør bedriftsmarkedet Telia Norge, som Phonero er en del av.