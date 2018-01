Svensk e-helse øker farten i 2018

Den svenske regjeringen har som uttalt mål å være verdens beste på e-helse i 2025. Som en følge av dette relativt hårete målet har den svenske E-hälsomyndigheten fått nye direktiver fra regjeringen om å fokusere arbeidet sitt i 2018. Øverst på plakaten står et nasjonalt legemiddelregister.

Høyere tempo overalt

I likhet med i Norge, har svensk digitaliseringstempo i helsevesenet ofte vært et resultat av enkeltpersoners innsats og interesse. Det ønsker ikke den svenske sosialministeren lenger å være avhengig av.

– Det er tydelig at vi må brette opp ermene. Det skjer mye rundt om i helse- og omsorgs-Sverige, det er mange som har valgt å gå foran med spennende løsninger. Nå gjelder det å øke tempoet i det arbeidet, og se til at mer skjer overalt, og ikke bare der det finnes personer med ekstra interesse og driv, skriver den svenske sosialministeren Annika Strandhäll (Socialdemokraterna) i en epost til våre kolleger i Computer Sweden.

Legemiddelregister i 2018

En stor del av arbeidet til den svenske E-hälsomyndigheten i 2018 kommer til å dreie seg om et nasjonalt legemiddelregister. Det er en liste der samtlige pasienters legemidler blir samlet, slik at det blir enklere for alle i helsevesenet å få overblikk over hva en gitt pasient har fått utskrevet av medikamenter. Dette har etaten fått i oppdrag fra regjeringen å dra fram.

– Å få til et nasjonalt legemiddelregister er et avgjørende pasientsikkerhetsspørsmål. Forskjellige leger skal kunne få en god oversikt over hvilke legemidler du har fått utskrevet tidligere. Dette handler om å sikre at en pasient ikke får for mye medisiner eller skadelige kombinasjoner av medisiner som ikke går sammen. Dette er et viktig e-helsespørsmål som kommer til å gjøre stor forskjell, skriver Strandhäll.

Verdens beste

Det er et svært ambisiøst mål å skulle bli verdens beste på e-helse i 2025. Det er mye som må på plass for å nå det målet, men sosialminister Strandhäll er overbevist om at målet er realistisk.

– Det er et ambisiøst mål og vi har langt igjen, men på den andre siden har vi fantastiske forutsetninger. Vi har felles styring og betaling av helsetjenestene, uavhengig av hvor og hvordan de blir utført. Derfor kan vi også stille krav og øke forventningene. En av de største utfordringene er å få systemene til å snakke med hverandre, skriver Strandhäll.

– Dette krever at politikere, byråkrater og profesjonene på alle nivåer jobber mot det samme målet. Jeg er overbevist om at vi kan og skal nå målet, avslutter sosialminister Annika Strandhäll.