Tar sin egen medisin

Bane Nor står overfor store endringer i framtiden, med et langt mer komplekst transportbilde med flere togoperatører enn bare NSB. For å håndtere dette trenges en bedre digital samhandling, både internt og eksternt.

Som et ledd i denne utviklingen har selskapet nylig gjennomført en overgang til skybasert Microsoft Office 365 for alle sine 4.400 ansatte.

Effektivisering i hverdagen

– For oss handler det først og fremst om effektivisering i arbeidshverdagen vår. Nå får vi tilgang til e-post, filer og applikasjoner uansett hvor vi befinner oss eller hvilken enhet vi bruker. I tillegg åpnes døren for samhandling på tvers av organisasjonen, sier Bjarne Østby, IKT-driftssjef i Bane Nor i en pressemelding.

Sammen med Microsoft har Sopra Steria sørget for utrulling av Office 365 i hele Bane Nors organisasjon, samtidig som at det statlige foretaket har migrert til Windows 10.

– Svært mange av våre medarbeidere tar tog, både til og fra arbeid og i forbindelse med jobbreiser. Nå får de en helt annen mulighet til å koble seg på mens de er på farten. Stadig flere forventer at arbeidsgiver tilrettelegger for denne måten å jobbe på, sier Østby.

3-4 millioner i innsparing

Kjetil Taraldlien, direktør for forretningsutvikling i Sopra Steria, forteller i pressemeldingen at Bane Nor har gjennomført en helhetlig Office 365-anskaffelse der Bane Nor selv eier lisensene. Det gir blant annet mulighet til å innføre dynamisk sikring med flere innloggingsnivåer.

– Bane Nor har vært proaktive og har tenkt nøye igjennom hvilke samhandlingsbehov de vil ha i fremtiden. Med Office 365 får organisasjonen et moderne og fleksibelt verktøy som allerede har en solid posisjon i offentlig sektor, sier Taraldlien.

Østby regner med at Bane Nor vil spare inn 3-4 millioner kroner årlig i driftskostnader i kjølvannet av overgangen til Office 365.