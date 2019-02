Hvorfor er "Marketing the new sales"?

Digitalseringspådden er et samarbeid mellom Already On og Computerworld. Samfunnet digitaliseres på alle fronter, og mange spørsmål må diskuteres. I hver episode får vi besøk av ulike gjester som har spisskompetanse på sitt felt, som gir sine innspill til utviklingen.

Denne gangen har vi Anne Gretland på besøk. Hun leder Fotoware og brenner for digitale salgsprosesser. I tillegg var hun medgründer til Oda-nettverket, et nettverk for kvinner i it-fagene. I denne podcasten får du høre om digitalisering innen markedsføring og at endring ikke er så verst (om du skal overleve).

Du kan kan også spille av denne podcasten fra Spotify, Itunes eller andre podcast-spillere. Søk på "Digitaliseringspådden".