Ny norsk proffdrone

Halden-baserte Esmart Systems har lenge holdt på med høyteknologiske løsninger for kraftbransjen. Selskapet har tidligere lansert et stort dronesystem for inspeksjon av kraftlinjer, med en stor drone som er avhengig av et kontrollsenter i en bil. I bilen er et mobilt operasjonssenter med systemer for flykontroll og lagring og analyse av bildene dronen samler inn.

Nå har selskapet lansert en lettvekts løsning som er langt mindre omfattende. Dronen og kontrolleren er pakket i en ryggsekk, og dataene overføres direkte til et sentralt datasenter der bildene analyseres ved hjelp av kunstig intelligens. Dette skal gjøre inspeksjoner raskere og enklere.

Kortere avbrudd

Dronen Thundercloud Lite ble altså nylig lansert på det norske og svenske markedet, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Thundercloud Lite er et system som bruker droner til å innhente sanntids data fra kraftnettet. Dronen flyr over kraftlinjene og filmer komponentene. Dette materialet lastes direkte opp til Esmart Systems’ Connected Drone system, som ved hjelp av kunstig intelligens gir et komplett overblikk over materialet som er innhentet, forklarer Knut Johansen, administrerende direktør i Esmart Systems i pressemeldingen.

Etter som denne løsningen er adskillig mindre komplisert enn selskapets store dronesystem, håper selskapet at kraftoperatørene skal kunne finne og reparere feil mye raskere enn før. Det er et poeng, når vi for eksempel ser den vinteren vi er i ferd med å legge bak oss her på nordkalotten.

– Aktualiteten til denne lanseringen er opplagt når vi ser all den snøen vi har hatt mange steder i Norge denne vinteren, der det også har vært langvarige strømavbrudd. Med Thundecloud Lite kan vi redusere driftsavbruddet kraftig for våre kunder, og gjenoppkoble kraftnettet mye raskere, kommenterer Johansen.