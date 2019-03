Det neste globale teknologiske kappløpet er for lengst i gang. USA vant kampen om forbrukermarkedet i første heat, på 1990- og 2000-tallet. Det er nok å nevne Facebook, Microsoft, Google, Amazon og Apple.

har rettigheter, å Habib, leder gjøre analoge sette og mindre, menneskerettigheter Laurence skillet sier rettigheter mellom tradisjon ved for institutt informasjonsteknologi individets OsloMet. å vi om og først. digitale ser reguleringene for en Mye handler – Europa av for

EUs rett

Kanskje har EU et alternativ med en tradisjon for å stake ut kurs? Direktivet om informasjonskapsler har vært irriterende for mange. GDPR har gitt ringvirkninger utenfor EU. Eksemplene er mange. Det arbeides med retningslinjer for kunstig intelligens.

– En av årsakene til GDPR handler om at USA har lagt opp til et system hvor store aktører kan utnytte og tjener penger på folks privatliv, mens Kina har en helt annen tilnærming når det gjelder rettigheter, sier Laurence Habib.

OsloMet har et program for universell utforming av informasjonsteknologi, og Habib trekker frem betydningen av lik tilgang til teknologi og nettnøytralitet som vesentlige faktorer, sammen med digital kompetanse og lederskap. Hun mener standarder for digitale rettigheter, som GDPR, er en fordel for EU.

– Dersom GDPR blir en global standard vil det gi klare rammevilkår for bedriftene, og man unngår mye byråkrati, mener hun.

2016/679

GDPR, EU 2016/679, General Data Protection Regulation, EUs Personvernforordning ble vedtatt i 2016. Hensikten var å stimulere den økonomiske utviklingen i det indre markedet. GDPR ble innført 25. mai 2018.

land bli er ser for mulige Vi standard. personvern. Afrika Naranjo, ferd Standarden standarden sterkeste og tids signeres som flere av signere, kan i innen sier kan beste i 47 (EDRi) land kamp, bedre Rights i global – GDPR Asia at den personvern, var å utfallet EU har ønsker vi etter Diego og European en i seniorrådgiver og men lang EU, utenfor Digital de det med sett åpnes et det medlemslandene

Organisasjonen EDRi er et nettverk av 29 sivilsamfunnsorganisasjoner, og har hovedkontor i Brüssel. Organisasjonen arbeider for digitale rettigheter.

sier og er Kina og foran viktigste grunnen og innen det ligger om digitale større Jeg den at Europa handler lange et – USA engasjement partier. menneskerettigheter, interesse politiske sivilsamfunn EU befolkningen, at fra har til tror tradisjoner på Naranjo. rettigheter

Ifølge EDRi dominerer teknologigigantene møtekalenderen i Brüssel.

fokus personvern et mer allikevel Det viktige hundre vi for om av Naranjo. EU er var – lobbymøter handler her. at i at er parlamentariker har dette enorm første på personvern. spørsmål Europa, som Diego meg fortalte ubalanse den en En var mener At

indre digitale Det markedet

Abelia består av 35000 medlemmene, teknologiselskaper og interesseorganisasjoner fra 29 land. I Norge er Abelia ledende innen teknologiselskaper. Organisasjonen arbeider for personvern i Europa.

sier ta bakpå å at digitalisering i og Thorvik nå har ser og teknologi leder Abelia. spørsmål, til litt sjumilssteg noen skoene tuppen EU – Vi Brun, være fra i av gått helt for innen digitale Kjetil stå

det skape å hjemmemarked at sterkt økonomien, er globalt, på satser resultat sett Et gjennom og digitale og med tungt og økt den europeiske av av at bygge og styrke opp under å mer de innovasjon, standarder verdien for Han næringslivet. er har felles eksport. å i og direktiver seg hjemmemarkedet rammevilkår et EU, vil kuvending og forskning utvikling tror hevde EUs

på å B2B-markedet og B2C-tog ser satt de EU amerikanernes en sidelinjen industri, tradisjonelt gå. mulighet. hente ny innen og sterke så på Nå har mye – som kunstig intelligens. EU er

i må gigantisk hjemmemarkedet det er tiltakspakke løfte Slik lys og og på Og den bli i India. å trekker USA, ble Kina hvite av det sett vekst. Hovedfokuset Rammevilkår som EØS. digitale kan i ses økonomisk personvern Strategien se med teknologi muligheter å i opp stimulerer 2015, innen skjer i den frem teknologien for og svarte. for regionen. til som lagt en hesten rettigheter EU

EU EU den å er tar hvor lite – og med da inn reell i digitale Land det har står sier som stille og og Norge giret, er sats effekt, en har, sette opp betydning av Brun. disse. å stor At det Thorvik frem mot har bare enkeltland erkjennelse økonomien eller

interesser Ulike

Men er det mulig å vinne kampen om kunstig intelligens uten å ta i bunn med standarder for personvern?

diagnoser for innovasjonsinteresser. Eller lære kunstig medisinsk analysere en med av god AI opp mengde røntgenbilde gjenstander. og at et om lidelse. en hva-hvis-scenarier mennesker, krever prinsipp om legges dataminimering, et ambisjonen presise Hvordan skal og av Maskinlæring et et datamaksimering. kvalitet. prinsipp stanger ikke en intelligens Der mot å situasjoner gate styre på kjæretøy GDRP man bil der gjennom kan personvernkrav? til personverninteresser dyr, må eller om harmonerer til hendelser felt inn maskiner maskiner med om ledende grunnleggende få er Å har en om Tusenvis, være data av med strenge har millioner, kritisk bakgrunn på å

ingen ingen for innovasjon, til en tilgang EU Data kanskje hvert i løpet forskningens er nye men ti nærmest år innovasjon er å motsetning den er Ingen hvordan reell, ønsker datasett. og Ingen Tilgangen intelligens verdiskaping. personvern i Norge innovasjon. følger får forskere persondata, og økende. navn, en om fall enklere i i for vestlige for… i Tankerekken Kinas av mindre en forskning. slik: Europa i Europa. er Antallet til markedet på oljen, berørt tilgang ambisjon er forskning, data, For i teknologiutvikling i handlingsplanen som dette Dette Ingen kunstig ørken er og kapitalisere persondataene? ubegrenset på knyttet ingen gullet som dominere er og forhold.