– Loven bør endres

Det danske advokatselskapet Njord Law Firm ble kjent her til lands for et års tid siden, da de sendte ut pengekrav til tusenvis av privatpersoner med krav om erstatning for fildeling av filmer. Denne uken ble det kjent at selskapet nok en gang er på ferde med sin jakt etter enkeltpersoner, etter at Oslo Tingrett gav selskapet medhold i et krav til internettilbydere om å oppgi identiteten til over 20.000 nordmenn som kan ha lastet ned filer ulovlig.

«Trusseltilnærming»

I fjor avslo Høyesterett et tilsvarende krav fra Njord. Dermed skulle en tro at denne måten å gå etter enkeltpersoner på var ferdig i Norge, men de danske advokatene gir altså ikke opp.

– Njård har en trusseltilnærming som del av sin forretningsvirksomhet. De går etter forbrukere, med mål om å skremme enkeltpersoner til å inngå forlik. Akkurat nå har kulturkomiteen på Stortinget åndsverksloven til behandling. Det vi i IKT-Norge har spilt inn er at Stortinget bør benytte anledningen til å justere åndsverkloven slik at denne typen utpressing ikke skal være mulig, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge i en bloggpost, og legger til:

– Hvis ikke Stortinget gjør det nå må kulturminister Skei Grande på banen.

Ikke svar, ikke betal

Forbrukerrådet kom også kjapt på banen etter at dommen i Oslo Tingrett ble kjent. De gir samme råd som sist Njord var på jakt etter enkeltpersoner: Ikke svar på kravet, og ikke betal, kan vi lese på Forbrukerrådets nettsider.

De opplyser at flere tusen nordmenn har mottatt kravbrev fra Njord, der mottakeren tilbys å «avslutte saken» ved å betale 2.700 kroner.

– Dette fremstår som et rent trusselbrev, hvor man forsøker å skremme kundene til å betale, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

I informasjonen fra Forbrukerrådet kan vi også lese at «Kravet fremstår som urettmessig, og kan heller ikke sendes til inkasso. Selskapet har ikke nok beviser til å trekke de slutningene de gjør. Skulle saken mot formodning gå til retten, anbefaler vi deg å ta kontakt med Forbrukerrådet. Når det gjelder spørsmålene advokatfirmaet stiller, så har du ingen plikt til å svare. Selskapet opplyser heller ikke hva de vil bruke svarene til».