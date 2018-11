Forfremmet på rekordtid

Det er Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Selskapet for industrivekst, Siva, som forvalter den statlige satsningen på innovasjonsklynger i Norge. Nylig ble nye miljøer tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, som er statlig finansierte programmer for verdiskapning gjennom bærekraftig innovasjon.

Blant de tre miljøene som ble tildelt statusen Norwegian Centre of Excellence (NCE), finner vi fintech-klyngen Finance Innovation i Bergen. Dette miljøet er bare et drøyt år gammelt, så det er litt oppsiktsvekkende at de allerede har fått nasjonal status.

Raskere enn normert

Det er tre nivåer på de statlige innovasjonsklyngene (se faktaboks), og NCE er det andre på stigen. Vanligvis tar det noen år for en klynge å få nasjonal status, og at Finance Innovation, som ble startet opp som et regionalt initiativ i april 2017, allerede har blitt løftet til det nasjonale programmet, er ingen selvfølge.

– Det satt langt inne, forsto jeg, for dette har gått raskere enn «normert tid». Det er slett ingen selvfølge at vi skulle få en nærmest unntaksbeslutning. Men det er veldig positivt og vi er veldig happy, forteller en svært entusiastisk daglig leder i Finance Innovation, Atle Sivertsen, til Computerworld etter at næringsministeren og innovasjonsselskapene har delt ut de nye statusene i Oslo.

– Det skjer jo så mye på vårt område nå, så vi sa egentlig bare at vi ikke har tid til å vente, legger han til.

Mange og store medlemmer

Allerede før NCE-statusen ble kunngjort hadde Finance Innovation en imponerende medlemsmasse. Noen av landets største banker og konsulentselskaper var allerede inne, og slett ikke alle er fra Vestlandet. Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen var med fra starten av, og BI er også på medlemslisten.

Var det drahjelp å få av at veldig store og seriøse aktører hadde meldt seg inn allerede?

– Det tror jeg betyr mye. Vi har hatt en vekst i medlemmene på over 50 prosent hittil i år. Mange av de store er der, Vipps har nettopp kommet inn, Lindorff har nylig blitt med, Sbanken, DNB, og så videre, jeg tror det var viktig, svarer Sivertsen.

– Men jeg tror også det var viktig at vi har en kobling mot akademia, FoU og utdanning; ikke bare for studentene, men også for forskning og utvikling. Jeg tror det var de tingene som betød mye, legger han til.

Nasjonalt mandat

Finance Innovation ble en Arena-klynge i fjor høst, så de har vært innenfor det statlige klyngeprogrammet i et års tid allerede. I en pressemelding fra organisasjonen i forbindelse med den nye statusen uttalte Sivertsen at fokuset nå blir å stimulere til innovasjon innen fintech i hele landet.

Hva er konsekvensene for dere utover at dere nå er på et program som varer to og en halv gang så lenge som Arena-programmet dere var i?

– Det er et par ting som er veldig viktig for oss. For det første så får vi et mandat og en større anledning til å gjøre mer i andre regioner enn der vi er. For Arena-statusen sier at man egentlig skal holde seg i sitt område, vi har jo begynt å jobbe i både Oslo og Trondheim allerede, men nå får vi et mandat og en mulighet til å gjøre mer av det, svarer Sivertsen.

Du sa jo allerede i sommer at dere får flere medlemmer utefra det sentrale Vestlandet enn innefra?

– Ja, og det tror jeg vil øke veldig nå, fordi det sitter en god del på gjerdet i Oslo som har sagt at de vil gjerne være med på den aktiviteten vi gjør, hvis vi gjør mer i Oslo. Dette er litt høna og egget, men akkurat denne statusendringen håper jeg vil utløse et ras der borte av både aktiviteter og medlemmer, svarer han.

Ikke bare «søringene»

I og med at tyngdepunktet til den norske finansbransjen tross alt ligger i Oslo, og Finance Innovation jo har fått et nasjonalt mandat nå, så er det naturlig å spørre om det nå kommer en filial i hovedstaden?

– Det kan skje. Det er noe av det vi skal diskutere nå. Vi er jo bare tre ansatte, men vi tar sikte på å doble til seks ansatte til neste år, svarer Sivertsen.

– Oslo og Trondheim er viktig, men akkurat nå sitter vi faktisk og diskuterer Tromsø og Stavanger og andre deler av Norge enn bare de tre største byene. Men det kan skje noe med fysisk tilstedeværelse i Oslo også, legger han til.

Sivertsen forteller videre at akkurat nå ser de nordover for å finne gode kandidater til samarbeidspartnere i Nord-Norge. Da er det naturlig å se først til byene der det finnes universiteter.

– Vi tenker Tromsø og Bodø på grunn av universitetene, men vi vil altså gjerne ha med oss hele landet og ikke bare «søringene», og slett ikke bare Vestlandet, understreker Sivertsen.

16 millioner i budsjett

Å være med i de statlige klyngeordningene dreier seg naturligvis om penger, selv om støtten går videre ut over bare finansiering (se faktaboks). Etter som Sivertsen sa at de ser for seg en dobling av antallet ansatte i Finance Innovation neste år, så er det naturlig å spørre om hvor mye budsjettet nå kommer til å vokse, for dette dreier seg vel først og fremst om pengestøtten fra Innovasjon Norge?

– Ikke bare, til nå har vi hatt et budsjett på åtte millioner kroner, til neste år vil vi ligge på 16 millioner. Det er jo en dobling av budsjettet, selv om det er ikke så store summer det er snakk om, så er det jo en dobling, og det gjør at vi kan doble antallet ansatte fra tre til seks, svarer Sivertsen.

– Men det at vi får en doblet omsetning, det er ikke bare på grunn av Innovasjon Norge. Det er også fordi vil få flere medlemmer fra større deler av landet. Så vi har to inntektskilder, så det er ikke bare de offentlige pengene som vil øke her, legger han til.

Dagen etter den offisielle tildelingen av NCE-statusen skal naturligvis menneskene i og bak Finance Innovation feire, men deretter kommer hverdagen, og vi lurer på hvor veien videre kommer til å gå nå?

– Det er et godt spørsmål. Nå skal vi trekke pusten og gjøre en liten strategirunde internt, for å bli enige om svaret på akkurat det. Men det kommer ikke til å vare lenge, vi har allerede planer om aktiviteter i flere byer, og kommer bare til å kjøre på videre, avslutter Atle Sivertsen, daglig leder i NCE Finance Innovation.