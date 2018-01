OL-forberedelser i VR, skikkelig sakte-TV, 3D holografi

OL-trening i VR

For å vinne i alpinkonkurranser når det står om hundredels sekunder er det avgjørende å kjenne hver en sving og hump i bakken. Vi har i mange år sett alpinister forbedrede seg med lukkede øyne, der de ser for seg hver meter av turen ned bakken. Det er klart at en forutsetning for denne mentaltreningen er at alpinisten allerede kjenner hele bakken først, slik at hun kan kalle fram minnebildene av turen.

Virtuell virkelighet (VR – Virtual Reality) har eksistert en god stund nå. Entusiaster har forlengst skaffet seg de beste VR-brillene som kan skaffes for penger – vanligvis HTC Vive eller Oculus Rift. Alle som har forsøkt denne teknologien, for eksempel ved å sveve over kjente steder i VR-utgaven av Google Earth, innser at dette er teknikk som har stort potensial.

Likevel har det foreløpig ikke kommet noen definitiv «killer-app» for VR utenfor spillverdenen. Nå skal ingen påstå at dette er en anvendelse for de store massene heller, men nå har i alle fall de amerikanske alpinlandslagene kommet opp med en riktig så nyttig bruk av VR: Repetisjonstrening av alpinbakker i 3D VR.

De siste to årene har de brukt 360-graders videoopptak av alpinbakkene de skal konkurrere i som grunnlag for å trene i VR, skriver nettsiden Mashable. Dette har de holdt på med både i World Cup-en og nå for den kommende olympiaden. Dette har hatt positive effekter, men de konkrete detaljene er konfidensielle.

– Vi vil ikke at konkurrentene skal vite alle hemmelighetene våre, skriver Troy Taylor fra de amerikanske landslagene i en e-post til Mashable. Så får vi se om dette smarte trekket er tilstrekkelig for å slå Jansrud, Svindal og de andre norske medaljehåpene når alpinøvelsene drar i gang i Sør-Korea.

TV-bilder i 380.000 bilder per sekund

Sakte film kan være skikkelig stilig. Det har blant andre mobilfabrikantene innsett, og utstyrt de nye mobilene våre med muligheten til å ta opp video med mange flere bilder per sekund enn det som trenges for å vise vanlig film. For eksempel har de nyeste mobilene fra Apple muligheten til å ta opp video i full HD med 240 bilder per sekund (FPS – Frames Per Second). Når dette spilles av i vanlig fart, for eksempel 30 FPS, vil bevegelsene – i dette tilfellet – gå i en åttendedel av normal hastighet.

Sakte film er ikke bare en kul effekt, men det kan også hjelpe oss å se ting vi aldri ville fått med oss i normal hastighet. De aller fleste har vel latt seg fascinere av langsom film av ballonger som sprekker, en bevegelse øynene våre ikke er lagd for å få med seg. Tar du farten tilstrekkelig ned, blir det enkelt å forstå hvordan raske ting egentlig fungerer, bare ved å se hva som virkelig skjer.

Det har karene fra Youtube-kanalen «The Slow Mo Guys» tatt lengre enn de fleste. Ved å bruke spesialkameraer med ekstrem ytelse når det kommer til FPS, viser de oss ting vi aldri har sett ved tingene vi omgir oss med til daglig. Nylig har de lagt opp en video som lærer oss mer om hvordan TV-skjermer fungerer, ved hjelp av sakte film og kraftig zoom. Når filmtakten går opp i hele 380.000 FPS, avsløres det lett hvordan TV og datamaskiner lager bildene vi koser oss med til vanlig.

Så om du noen gang har lurt på hva som virkelig foregår på skjermen din når du ser film eller spiller Super Mario, så anbefales denne pedagogiske videoen på det varmeste!

3D holografi i løse luften

Alle som er gamle nok, husker antakelig veldig godt den utrolig stilige effekten i den aller første Star Wars-filmen: Da R2D2 endelig samarbeider, og viser videoen av prinsesse Leia som påkaller Obi-Wan Kenobis hjelp, i form av et tredimensjonalt hologram som står på kaffebordet i hytta hans.

Dagens holografier har slett ikke slike egenskaper. Bare det å kunne se et holografi i ekte 3D, er noe som vi foreløpig er henvist til science fiction-filmer for å få se. Når Tony Stark i Ironman-filmene beveger seg inne i 3D-modeller av rustningen sin eller andre ting, så går ikke det med dagens holografier, fordi hendene ville skjerme for lyset som holografiet er avhengig av.

Dette er noe som alltid har irritert Daniel Smalley, som er fysiker ved Brigham Young-universitetet i Utah, skriver nettsiden Nature.

Smalley og teamet hans har derfor valgt en annen tilnærming for å lage ekte 3D holografi av objekter som beveger seg, og som kan betraktes fra alle vinkler. Teknikken omtales som «volumetrisk display», og fungerer omtrent som en 3D Etch-a-Sketch i høy hastighet. Ved å bruke lasere med usynlig lys på en cellulosepartikkel, så varmes den opp ujevnt. Det gjør at partikkelen kan dyttes rundt i luften kontrollert. Et annet sett med lasere med synlig lys i rødt, blått og grønt lyser opp partikkelen når den svever omkring, og det gir den hvilken som helst farge.

Siden det menneskelige øyet ikke klarer å skille enkeltbilder som passerer raskere enn omlag 10 per sekund, så ser vi en linje når dette går raskt nok. Dermed er det mulig å tegne i løse luften. Dersom hele tegningen oppdateres raskt nok, så ser vi et bevegelig bilde – eller en film.

Foreløpig er bildene forskerne klarer å tegne knøttsmå – bare noen millimeter i diameter. Forskerne er imidlertid optimistiske, og har ideer om hvordan de skal klare å tegne raskere, og på flere partikler på en gang.

– Hvis vi får like stor framgang de neste fire årene som det vi har opplevd det siste året, så tror jeg at vi klarer å lage et bilde med brukbar størrelse, sier Smalley til Nature.

Vi venter i spenning, for demovideoen av dette virker lovende.