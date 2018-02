Mange bruker tiden til GDPR feil

25. mai trer den nye personopplysningsloven basert på EU GDPR i kraft. Nå er det under hundre dager igjen på kalenderen til dagen kommer, og om vi stryker alle fridager mellom nå og den datoen, er det bare drøyt 60 arbeidsdager igjen.

Det er viktig å jobbe riktig framover.

Bruk tiden riktig

Det er helt klart snaut med tid igjen for de som ikke har begynt å jobbe med de nye lovkravene, men også de som er i gang bør nok forvalte tiden godt fram til sommeren.

– Jeg tror mange virksomheter gjør det betydelig vanskeligere for seg selv enn strengt tatt nødvendig. Flere ville nok hatt mye større nytte av å bruke tid på en grundigere risikovurdering enn for eksempel å innhente samtykke når de kunne benyttet et annet rettslig grunnlag, sier advokat og personvernekspert Henrik Dagestad i BDO i en bloggpost på selskapets nettsider.

Han peker også på at han opplever at mange virksomheter har manglende kunnskap om hva som egentlig utgjør personopplysninger. Mange tror at det kun dreier seg om de «klassiske» persondataene, som helsedata og lignende, mens sakenes faktum er at ethvert data som kan knyttes til en person regnes som persondata etter den nye loven. For eksempel vil IP-adresser eller chassisnumre på biler være persondata.

Tips til ledere

Dagestad gir en kort og grei liste med tips til ledere om hva han mener de bør fokusere på fram til den nye personopplysningsloven trer i kraft:

1: Skaff deg oversikt over hva som faktisk klassifiseres som personopplysninger, og kartlegg hva dere reelt sett behandler av personopplysninger i virksomheten.

2: Finn ut hvilken rett dere har til å behandle personopplysningene. Ikke fokuser utelukkende på samtykke, men vurder også andre rettslige grunnlag virksomheten kan ha til å behandle personopplysninger.

3: Gjennomfør en risikovurdering. Vurder verst tenkelige tilfeller, og ta en ærlig gjennomgang av hvilke mulige konsekvenser det kan få for personvernet til den enkelte hvis personopplysningene kommer på avveie, plutselig ikke er tilgjengelige eller ikke er oppdaterte.

4: Ta en vårrengjøring. Lag gode rutiner, og kvitt deg med alle data som inneholder personopplysninger du ikke kan eller bør lagre.