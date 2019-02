Mer bretting og supre kamera

Mobile World Congress som i dag åpner i Barcelona kan allerede by på noen spennende sniklanseringer som kom søndag. Nå kom vel strengt tatt Samsung med den første sniklanseringen allerede i forrige uke, da de lanserte sin brettbare mobil Samsung Fold.

Nå følger imidlertid Huawei opp med sin egen brettbare mobil, Mate X. Den skiller seg fra Samsung Fold på flere måter, men det som er det tydeligste skillet er at skjermen hos Huawei sitter på utsiden når den brettes sammen og ikke på innsiden som hos Samsung.

Flatere

I og med at skjermen sitter på utsiden gjør også at Huawei blir flatere enn Samsungs variant. Samsung Fold har en glipe i selve leddet der telefonene brettes, dette har ikke Huawei. Nå kan man si at Samsung beskytter sin store skjerm bedre, men det er vel neppe noe stort poeng med de skjermene vi har i dag.

På samme måte som Samsung Fold benytter Huawei seg av et hengsel der telefonen brettes. Hvor levedyktig dette er over tid vil bare tiden vise.

Rådyrt

Samsung Fold endte med en prislapp på rundt 20.000 kroner. Det ser ut til at Huawei tar den et lite skritt lenger. 2.300 euro er den foreløpige prislappen. Dette betyr omtrent 22.500 norske kroner, hvis den da kommer på markedet i Norge.

Mate X kommer forøvrig også som en 5G-modell, men det får man lite glede av i Norge foreløpig. Her får vi ikke kommersielle 5G-nett før et stykke ut i 2020.

Nokia

Nokia på sin side går «all in» på kamerafronten. Nokia 9 Pureview er deres nye toppmodell. Her har vi fått hele fem kamerasensorer som alle har en oppløsning på 12 megapiksler. To av linsene tar bilder i farger mens de tre andre er monokrome og bidrar spesielt til å hente ut detaljer fra mørke områder. Lysfølsomheten er på f/1.8.

For de som virkelig liker å ta bilder vi en detalj som muligheten til å ta bilder i RAW-format bli satt pris på. Man får også muligheten til å endre fokus på bildene i etter at du har tatt selve bilder. Dette gir en del interessante muligheter.

Skjermen på telefonen er på 5,99 tommer, og bruker P-OLED-teknologi. Oppløsningen er 2880 x 1440 piksler.

Prisen på Nokia Pureview kommer til å ligge omtrent på 6.500 kroner.