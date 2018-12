Ny sikkerhetskonferanse søker bidrag

Det er Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) som står bak Sikkerhetsfestivalen 2019. Den har som ambisjon om å bli Norges største og viktigste sikkerhetsarrangement, der hovedmålsettingen er å bli en arena for erfaringsutveksling for alle som er interesserte i, eller jobber med informasjonssikkerhet.

Nå søker festivalen bidragsytere.

Alt utenom rene salgspitcher

Fram til 15. februar 2019 kan interesserte melde inn forslag til bidrag til arrangementet, som kan være alt fra foredrag til kurs, workshops, konkurranser, debatter, hackathons og lignende. Arrangørene ønsker seg både praktiske og teoretiske tilnærminger, og understreker at foredrag som inneholder egne erfaringer alltid er populært.

I denne omgangen rettes altså invitasjonen mot fagbidrag; på nettsiden for invitasjonen til bidrag skriver arrangørene at «Det eneste vi ikke ønsker oss er direkte produkt- eller leverandørpresentasjoner. Det kommer en egen sponsorinvitasjon».

Bidragsytere som blir tatt inn i konferanseprogrammet vil få gratis deltakelse på hele festivalen.

Sensommer på Lillehammer

Sikkerhetsfestivalen 2019 arrangeres 26.-28. august på Lillehammer. Om arrangementet skriver ISF at «mandag starter festivalen med keynotes i plenum før vi møtes til hagefest og feiring av ISF sitt 25. årsjubileum på kvelden. Tirsdag og onsdag er det parallelle spor i festivalområdet i Lillehammer sentrum. Tirsdag blir det i tillegg festivalkveld med god mat, drikke og underholdning».

ISF er vel kjent som arrangør av sin årlige Høstkonferanse, som preges av høyt faglig nivå, arrangert av fagfolk fra en rekke bedrifter og organisasjoner. Nyskapingen Sikkerhetsfestivalen har fått støtte av et imponerende beite av partnere, i tillegg til ISF selv. Organisasjonen opplyser at hovedarrangør for Sikkerhetsfestivalen er Norsk Informasjonssikkerhetsforum i samarbeid med Oppland fylkeskommune og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Samarbeidspartnere i festivalen er Den norske dataforening, Cloud Security Alliance, ISACA, IKT-Norge, Difi, NorSIS, Cyberforsvaret, Cyber ingeniørskolen, Næringslivets sikkerhetsråd, Lillehammer kommune, NTNU og Universitetet i Oslo.

Med denne fagtyngden er det all grunn til å forvente at den nye konferansen vil bli en suksess.

Nettsiden for arrangementet finner du her, og her er invitasjonen til bidragsytere.

Forslag til bidrag må merkes tydelig om det er et foredrag, workshop eller noe annet, og kan sendes på e-post til cfp@isf.no innen 15. februar 2019.