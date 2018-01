Sikring mot direktørsvindel

Da Norsis la fram sin rapport «Trusler og trender 2017 – 2018» identifiserte de ti viktige sikkerhetstrender for det kommende året. Blant disse trendene finner vi direktørsvindel og sosial manipulering, som er en form for datakriminalitet som vi så en god del av i fjor, og som Norsis spår vil fortsette i det nye året. Sosiale dataangrep omfatter i tillegg til direktørsvindel også falske fakturaer, id-tyveri, phising, falske nettbanker, falske telefonnumre og annen manipulering.

Sikkerhetssenteret BDO Cert har derfor kommet med en håndfull gode tips for hvordan virksomheter skal motstå slike angrep.

Direktørsvindel

Direktørsvindel handler om å narre personer som har myndighet til å utbetale penger til å gjennomføre overføringer til svindlernes bankkonto, som gjerne befinner seg utenlands. Dette gjøres ved at svindlerne utgir seg for å være sjefen i virksomheten, som beordrer den ansatte i finansavdelingen til å utføre betalingen. Dette fremstilles ofte som en ekstraordinær hastesak, slik at den ansatte ikke skal rekke å tenke seg om, og sjekke nærmere om dette er en ekte og gyldig henvendelse.

Det er klart at dette er en type svindel som det er vanskelig å motstå med tekniske tiltak alene. Svindlerne bruker gjerne en kombinasjon av kommunikasjonsmedier for å påvirke medarbeideren til å utbetale pengene, slik at sikring av for eksempel epost-serveren ikke i seg selv vil kunne stanse slike angrep.

Tiltak mot sosiale angrep

Sikkerhetssenteret BDO Cert har satt opp de følgende punktene som tips til tiltak som vil kunne motstå sosiale angrep:

* Organisasjon: Avklare roller, ansvar og fullmakter. Denne type svindel berører gjerne både økonomi, it og sikkerhet. Det er ledelsens ansvar at disse tre områdene jobber sammen om å forebygge hendelser.

* Mennesker: Sørg for at hendelser og svindelforsøk blir kjent blant økonomimedarbeiderne slik at de kan kjenne igjen «røde flagg» og vet hvordan de skal varsle om mistenkelige fakturaer, telefoner og e-poster.

* Rutiner: Etabler ekstra kontrollrutiner for utenlandsbetalinger og betalinger over visse beløpsgrenser.

* Teknologi: De færreste har innført tekniske tiltak mot forfalskning av e-post. Den siste tiden har imidlertid flere i Norge fått øynene opp for DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance). Teknologien gjør det mulig både å oppdage og forhindre forfalskning av e-post.