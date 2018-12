Søker nye konsulenter

- Conscia er i stadig vekst og har som norges nyeste Cisco Gullpartner, og sin målrettet satsning på den nyeste Cisco teknologien fått stor anerkjennelse av vår stadig voksende kundebase. Dette gjør at vi ser etter flere dyktige konsulenter, både i vårt nyoppstartede regionskontor i Stavanger og i Oslo. Vi ønsker å knytte til oss personer som har den rette Conscia-ånden og ønsker seg til et selskap med store ambisjoner og et veldig godt miljø, sier Trond Fleitscher, CTO hos Consica

I desember starter William Lindberg, opprinnelig fra Sverige, men har vært i Norge i 5 år og i den tiden jobbet i Telenor Inpli, tidligere Datametrix. Han har jobbet med store kunder innen nettverk og drift, og vil fortsette med dette hos Conscia som Network Engineer.

NYANSATT: William Lindberg er ansatt som network engineer. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

William føler Conscia er veldig riktig på dette tidspunktet, han ønsker et lite selskap med stort fokus på kompetanse og mulighet for hver enkelt konsulent å være med å påvirke sin egen hverdag. Det er også veldig positivt at Conscia satser såpass på det sosiale miljøet, og finner på mye gøy for sine ansatte. Willam er allerede godt i gang med sine oppgaver og gleder seg veldig til fortsettelsen.

VIL HA FLERE: Trond Fleitscher vil gjerne ha flere gode ansettelser i Conscia. Foto: Conscia

- Conscia er et fremtidsrettet selskap med korte veier til beslutninger og er et spennende sted å jobbe for den rette personen. Vi har veldig fokus på kompetanse og egenutvikling hos våre ansatte, det er kjernen til vår virksomhet. Conscia har blant annet egne utdanningsbudsjett for hver enkelt, vi stiller høye krav til oss selv og ønsker alltid å ligge i forkant til ny teknologi. Det skal være gøy og utfordrende å jobbe i Conscia, og våre konsulenter skal føle at de selv er med på å bestemme sin hverdag og jobbe med prosjekter de synes er spennende, forteller Fleitcher.