Kaspersky: Mistillit gjør oss sterkere

Nylig ble Kaspersky Labs toppmøte for sikkerhetsanalytikere avholdt i Singapore. Milliardæren Eugene Kaspersky, som startet selskapet, tok i sin åpningstale til motmæle mot den mistilliten de har i enkelte vestlige land.

Kaspersky selv har militær bakgrunn og utdannelse fra et KGB-støttet teknisk fakultet, noe som har blitt sett på som at han har forbindelser til den russiske staten, mens noen til og med hevder at selskapets produkter blir brukt av Kreml til spionasje.

«Kald krig-paranoia» var hva Kaspersky tidligere kalte denslags påstander tidligere. Nå har imidlertid beskyldningene medført bekymring for inntjeningen.

Amerikansk forbud

USA innførte i 2017 forbud mot at Kaspersky Labs antivirus-programvare ble benyttet av offentlige etater. Bakgrunnen var frykt for at den kunne brukes til spionere på tjenestemenn eller forårsake cyber-angrep. Siden har britiske og nederlandske myndigheter gjort det samme. Som følge av dette forbudet sluttet den amerikanske forhandlerkjeden Best Buy å selge Kaspersky-produkter.

Ifølge Kasperskys egne tall sank forventet salg med 25 prosent i 2018. Resultatet er dårlig innrømmet Kaspersky, men la til:

– Men det gjør oss bedre. Det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere.

Mer gjennomsiktelighet

Selskapet forsøker nå å svare på økt mistillit med å gjøre det til en unik fordel for kundene. Det har fått Kaspersky Lab til å sette opp farten med å etablere sitt Global Transparency Initiative, som skal gi konkrete og handlingsrettede tiltak for uavhengige eksperter og it-bransjen til å kunne verifisere Kaspersky Labs troverdighet.

To såkalte Transparency-sentre har åpnet, ett i Zürich og ett i Madrid. Der skal partnere kunne komme og sjekke kildekode på egenhånd. To sentre til skal åpnes før 2020, ett i Nord-Amerika og ett i Sørøst-Asia. I tillegg skal lagring og prosessering av kunders data for de fleste globale regionene flyttes fra Moskva til Sveits. Det samme gjelder bygging av programvare og trusseloppdateringer.

– På grunn av disse forholdene tvinges vi til å tenke igjennom situasjonen, den geopolitiske situasjonen og måten vi arbeider på. På grunn av dette presset ble vi tvunget til å åpne det første Transarency-senteret. Vi er det første selskapet i bransjen som gjør noe slikt, sier Kaspersky.

Han legger til at tillit og gjennomsiktighet vil bli mer og mer kritisk, og at det ikke er andre valg.

Dreier seg om politikk

– Hetsen mot oss i USA handler ikke om fakta, handler ikke om bevis, det handler om politikk. Det er svært vanskelig å få innflytelse i politikk. Vi ønsker ikke å delta i det – vi har ikke ressursene og vi har heller ikke viljen til å gjøre det, sier direktør for offentlige anliggender, Anton Shingarev.

Ifølge Kaspersky Labs ledelse har ikke USAs avgjørelse hatt innflytelse på tilliten mellom forskere. Og at større virksomheter har generelt vært tilbakeholdne med å følge etter det offentlige i denne saken.

Selskapet regner med at den politiske situasjonen vil vedvare i det minste et par år fremover. I mellomtiden håper det at arbeidet med å gjøre sitt rykte irrelevant vil gi dem et forsprang på konkurrentene.