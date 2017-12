På høy tid med raskere Iphone-lading

Da Apple tidligere i høst lanserte sine nye Iphone-modeller, Iphone 8, 8 Plus og X, fikk Iphone-brukere endelig tilgang til trådløs lading av mobilen, noe mange Android-brukere hadde hatt lenge.

Det har vært mange spekulasjoner om hvorfor Apple har vært så treg til å implementere trådløs lading. På listen finner man både hensynet til å kunne designe tynnest mulig mobiler og frykten for fordyrende komponenter.

Ikke i mål

Selv med lanseringen i høst av Iphone-modeller som var klare for trådløs lading, var ikke Apple helt i mål. Frem til nå har den trådløse ladingen av de nye Iphone-modellene skjedd i krabbegir. Operativsystemversjonene forut for nye 11.2 støttet bare ladekapasitet på fem watt. Dermed kunne den trådløse ladingen være en tålmodighetsprøve for travle Iphone-brukere.

Nå har Apple lagt ut IOS versjon 11.2, som støtter «rask lading» med en kapasitet på 7,5 watt. Dette er imidlertid fortsatt langt unna ladekapasiteten som spesifikasjonene for det trådløse ladesystemet Qi tillater.

Versjon 1.2 av Qi-systemet tillater ladekapasitet på opptil 15 watt, men det er programvaren i mottaksenheten som bestemmer hvor mye energi som kan overføres fra en lader til en Qi-basert enhet.

Hvis laderen har en ytelse på 15 watt og mottakeren er en mobil som bare kan ta imot fem watt, vil ikke 15-wattsladeren være raskere enn en fem-wattslader. Med andre ord – hvis en eier av en Iphone 8 eller X kjøper en 15-watts trådløs lader, vil ikke ladekapasiteten være mer enn halvparten, altså 7,5 watt.

Dette er Qi

Qi, uttalt tsji, er en åpen grensesnittstandard for trådløs lading. Ordet er kinesisk og betyr «energistrøm» – energy flow på engelsk.

Qi-standarden tar for seg induksjonslading på avstander på opptil fire centimeter. Standarden er utviklet av Wireless Power Consortium, og mobilleverandørene som støtter standarden, omfatter Apple, Asus, HTC, Huawei, LG Electronics, Motorola Mobility, Nokia, Samsung, Blackberry og Sony, ifølge Wikipedia.

Qi-standarden ble kunngjort i 2008, og i 2016 var den blitt implementert i mer enn 140 mobiler, nettbrett og andre enheter.

Fem-wattslader

Når man kjøper en ny Iphone, er det Apples fem-watts USB-lader som følger med. Til Ipad er det Apples 12-watts USB-lader som følger med, og denne kan også brukes til å lade Iphone – vesentlig raskere enn fem-wattsladeren. Kjøpt separat koster de to laderne like mye, 199 kroner.

Apple Norge reklamerer på sine nettsider for en trådløs ladestasjon fra Belkin, Belkin Boost Up, som oppgis å ha en ladekapasitet på 7,5 watt, men en fotnote forteller at «rask trådløs lading aktiveres gjennom en gratis programvareoppdatering som lanseres senere i år». Dette var altså 11.2-oppdateringen, som er ute nå.

Hvorfor så sent ute?

Med IOS 11.2 ser det ut til at Apple endelig har begynt å få skikk på satsingen på trådløs lading.

På høy tid, mener mange. Konkurrenter fra Android-siden har kunnet tilby trådløs lading i flere år. Nokia var på banen med Qi-basert lading for fem år siden med sin Lumia 920, og trådløs lading som fungerende teknologi har vært tilgjengelig i et kvart århundre.

Hvorfor er Apple så sent ute?

– Apple ligger bakpå her fordi de ønsker at enhetene forsatt skal være slanke og stilige. Derfor har de ikke villet følge resten av flokken, sier William Stofega til amerikanske Computerworld. Han er ansvarlig for mobilmarkedet hos analysefirmaet IDC.

Fordyrende

Ifølge Computerworld kan det også ha vært et kostnadsspørsmål for Apple. Flere av de nyeste Android-konkurrentene tilbyr nå mobiler med trådløs ladekapasitet på 10 watt, mens Apple i øyeblikket altså barer kjører med fem watt og snart vil øke til 7,5 watt.

– Kostnadene øker i takt med strømnivået, bekrefter Menno Treffers, som er styreformann hos Wireless Power Consortium.

Organisasjonen overvåker bruken av Qi-standarden i bransjen.

Økt ladenivå fører også til at kostnadene til høyere sikkerhet øker, bekrefter han.

– Vi overlater til våre medlemmer å bestemme hvilke kompromisser de vil inngå og lar dem optimalisere løsningene for sine målgrupper, sier Treffers. – Det er mange faktorer som produsentene må ta hensyn til, som for eksempel å dekke behovene til kundene sine. Men kostnader og pris er også en av faktorene, sier han.

På høy tid

Diskusjonen om Apples sene lansering av trådløs lading inneholder også en passus om at Apple angivelig jobbet lenge med ideen om mye lengre ladeavstand enn de fire små centimeterne som Qi-standarden tilsier. Å spørre Apple om ryktet stemmer, er naturligvis fånyttes.

Uansett årsak til at Apple kom så sent i mål med trådløs mobillading, er det i hvert fall på høy tid at Apple nå er der.