Gebyrsjokk på netthandel

Billige pakker fra Wish, Alibaba og andre populære kinesiske nettbutikker som selger mye til Sverige, blir plutselig ikke så billige lengre, fastslår svenske Macworld. Fra og med 1. mars gjelder det nye importregler i vårt naboland.

De nye svenske reglene ligner på dem som en del norske politikere har ivret sterkt for, men hittil kjempet forgjeves for under de årvisse statbudsjettdebattene. Fortsatt opprettholder Norge en 350-kroners frigrense.

Taper en halv milliard

Systemet i Sverige går ut på at det i første rekke er selskapet Postnord som tar hånd om varene fra utlandet. Hver uke henter Postnord ut rundt 600.000 pakker fra sin terminal på Arlanda-flyplassen nær Stockholm. Dette er ifølge Macworld pakker som kundene sjelden betaler moms for, med det resultat at den svenske statskassen går glipp av rundt en halv milliard kroner i året.

Fra 1. mars trår altså nye regler i kraft. Ifølge et nytt direktiv fra det svenske Tullverket skal Postnord belaste alle pakker fra nettbutikker i Kina og andre land utenfor EU med et nytt administrasjonsgebyr, samt kreve inn momsen på vegne av staten.

Med SVT Nyheter som kilde forteller Macworld at administrasjonsgebyret blir 75 kroner på alle varer med en verdi på under 1.500 kroner og 125 kroner for varer verdt over 1.500 kroner.

– Det er bare å bite tennene sammen og enten betale for den billige varen man har kjøpt eller konsumere mer her hjemme, sier en talsperson for Tullverket.

Postnord regner med at tusenvis av pakker nå ikke kommer til å bli hentet ut.

De norske reglene

Også her til lands har det i mange år vært heftig debatt om avgifter og gebyr på varer som bestilles fra utenlandske postordrebutikker og nettbutikker. Ifølge Tolldirektoratet må man i de fleste tilfeller betale 25 prosent merverdiavgift når varen kommer til Norge. Prosentsatsen er 15 prosent på mat og alkoholfri drikke.

Man slipper imidlertid å betale moms hvis varesendingen har en verdi inkludert frakt og forsikring på under 350 kroner. Avgiftsfritaket gjelder alle varer med unntak av alkohol og tobakk.

De fleste varer har ikke toll. Unntaket er klær og matvarer.

Det er ikke noe gebyr til Tolletaten på fortollingen, men den som frakter varen, i de fleste tilfeller Posten, tar seg som regel betalt for fortollingsjobben.

Virke slåss mot fribeløpet

Blant dem som har kjempet mot det norske fribeløpet i lang tid, er arbeidsgiverforeningen Virke. Statistikk som Virke presenterte for ett år siden, viste at det da ble handlet for 9,4 milliarder norske kroner med norske bankkort i utenlandske nettbutikker.

I desember 2016 presenterte EU en modernisering av merverdisystemet i det indre markedet, der EU varslet stengning av fribeløpsgrensen fra land utenfor EU. Bakgrunnen var en vurdering av at fribeløpet har gitt utenlandske netthandelsaktører en konkurransefordel i EU.

– I Norge har vi dessverre gått motsatt vei og eksportert flere tusen arbeidsplasser og milliarder av inntekter til staten gjennom vår avgiftsfrie grense på 350 kroner. Nå må vi lære av EU, snu og innfører MVA fra første kroner også i Norge, het det i en uttalelse fra Virke.

I en kommentar til 2018-statsbudsjettet sto 350-kronersgrensen øverst på listen over saker som Virke misliker ved statsbudsjettet. Virke prioriterer å følge opp denne saken i Stortinget i 2018, het det.