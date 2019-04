Raoul Wijgergangs blir CEO i Disruptive Technologies

– Teamet i Disruptive har utviklet en eksepsjonell løsning og lansert den på markedet. Nå må vi fokusere på vekst, bygge et sterkt partner program, samt jobbe enda tettere med kundene våre. Det er nettopp det vi har ansatt Raoul for å gjøre, det sier styreformann OJ Winge i Disruptive Technologies.

Styret i selskapet har sammen med tidligere administrerende direktør og gründeren av selskapet, Erik Fossum Færevaag, utnevnt Raoul Wijgergangs som ny administrerende direktør i selskapet.

Wijgergangs er tidligere Vice President/General Manager av IoT Business Unit for Smart-Home & Consumer i Silicon Labs.

– Raoul har en solid historie bak seg som leder og utvikler av IoT industrien. Han er en pioner innenfor «smarte hjem»-markedet, der han utviklet et produkt og skapte en helt ny industri. Hans visjon for hvordan vi kan skape vekst i vårt marked, og for hvordan vi kan bygge fantastiske løsninger sammen med våre partnere og kunder, er akkurat hva vi trenger for å lykkes videre, sier Erik Fossum Færevaag.

Fartstid

Raoul Wijgergangs har over 20 års lederfaring og har ledet ulike selskaper i Nederland, Sør-Afrika, USA, og sist i Danmark. Han har bygget opp sterke organisasjoner og oppnådd svært gode resultater. I April 2018 solgte han selskapet Z-Wave til Silicon Labs for $240M. Selv startet han i Z-Wave, som nå er standardløsningen for IoT i smarte hjem, i 2004 da det ennå var et start-up.

– Disruptive Technologies befinner seg i et krysningspunkt hvor selskapet har muligheten til å levere en helt unik løsning til organisasjoner i mange industrier, hjelpe mennesker og organisasjoner til å ta bedre, tryggere og bærekraftige beslutninger, for å ivareta sine ressurser og verdier på best mulig måte. Det er ikke noe annet land enn Norge, et av verdens mest bærekraftige land, hvor dette kan drives bedre fra. Jeg gleder meg til å flytte hit, til å bli kjent med nordmenn og til å lære en ny kultur”, sier Wijgergangs, i meldingen, og fortsetter:

– Jeg er stolt over å få lede Disruptive Technologies inn i fremtiden. Erik har gjort en suveren jobb. Han har utviklet produksjonskapasitet på en måte som gjør at vi kan skalere raskt. Takket være hans visjon har vi nå en sterk posisjon i markedet. Vi forventer høy vekst de neste årene. Disruptive tilbyr meg en sjelden mulighet som et start-up på vei over i neste fase. Jeg ser frem til å begynne der, og lede organisasjonen videre.

Gründer Erik Fossum Færevaag vil fortsette både i styret og i selskapet, der han skal fokusere på teknologiutvikling.