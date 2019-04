Nytt styre i IKT-Norge

IKT-Norges nye styre har mange års bransjeerfaring, det ble klart etter at interesseorganisasjonen nylig avholdt generalforsamling for 2019. Toril Nag, konserndirektør med ansvaret for tele/teknologi i Lyse, overtar som styreleder, og flere av bransjens profilerte aktører skal være med å videreføre arbeidet for ansvarlighet i de digitale næringer.

– Vi er stolte over å ha et samlet styre med bred kompetanse og erfaring fra IKT-bransjen. Det er viktig for vårt arbeid med å styrke de overordnede rammebetingelsene for det digitale næringslivet, sier administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid.

Lyse-direktør Toril Nag har gjennom flere år vært en kapasitet i bransjen. Hun er sivilingeniør i computer science med fordypning i maskinlæring, kunstig intelligens og robotikk. Noe som er viktig kompetanse i tiden fremover.

– Vi ser et IKT-Norge som befester den posisjonen som er bygget opp over mange år, som får sterkt gjennomslag for sine saker. Organisasjonen har stor betydning ikke bare for bransjen men også for Norge i den omstilling og vekst vi nå står i, sier styreleder Nag.

IKT-Norges medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer over hele landet, med et felles ståsted i teknologi og digitale løsninger.

– Jeg ser fram til å jobbe sammen med vårt nye styre for å løfte IKT-Norge videre, gjøre Norge bra for digitale næringer og digitalisering bra for Norge, avslutter Austlid.

Styremedlemmer i IKT-Norge:

Toril Nag, Lyse (styreleder)

Tonje Sandberg, Accenture

Michael Jacobs, Atea

Nina Wilhelmsen, IBM

Kim Ydse Krogstad, Making Waves

Anna Holm Heide, No Isolation

Tore Bjelland, Oracle

Asle Svanøe, Telenor

Vararepresentanter:

Sverre Hurum, Bouvet

Anne Vandbakk, Broadnet

Kolbjørn Haarr, DIPS

Hege Støre, Visolit