Sanners nye nettportal

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner lanserte tidligere denne uka nettportalen "Nora".

Portalen er et av flere verktøy i kampen mot negativ sosial kontroll.

– Alle barn og unge har rett til å leve frie og selvstendige liv. Regjeringen setter nå inn nye tiltak for å hjelpe de som blir utsatt for negativ sosial kontroll. Med portalen "Nora" skal flere lære om negativ sosial kontroll, få vite mer om rettigheter man har og hvem man kan kontakte for å få hjelp, sier Sanner i en pressemelding på Regjeringen.no.

Negativ sosial kontroll er definert som ulike former for kontroll, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer.

Virkeligheten

IMDi har utviklet nettstedet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Navnet Nora er inspirert av Ibsens Nora - og Noora fra Skam. På portalen kan ungdom se historier om hvordan det er å leve med negativ sosial kontroll, hvilke rettigheter man har og hvem man bør snakke med hvis man trenger hjelp.

I arbeidet med å utvikle nettstedet har IMDi innhentet informasjon og tilbakemelding fra de ungdommene nettsiden henvender seg til. Her kan man finne historier fra virkeligheten - om tvangsekteskap, mobilovervåking og skjult homofili.

– I Norge er det stemmer fra minoritetsmiljøene som har ledet an i samtalen om tvang og negativ sosial kontroll. Dette er modige ungdommer som tar et oppgjør med tvangsekteskap, frihetsberøvelse eller press. De har min og regjeringens fulle støtte. Vi skal sørge for at jentene og guttene som kommer etter dem ikke trenger å kjempe den samme frihetskampen, sier Sanner.

Du finner Nora her.