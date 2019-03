Hvordan lage en autonom offshoreinstallasjon

I framtiden vil vi se mer og mer av helt autonome offshoreinstallasjoner, som i stor grad styrer operasjonene selv. Denne selvkontrollen skjer naturligvis med overordnete regler som mennesker i driften av operasjonen har satt opp, men operatørene trenger ikke nødvendigvis å være fysisk plassert i naborommet på plattformen. Kontrollsentre på land er det neste steget.

havbunnen, for eneste produksjonsutstyret til installasjoner på være plassert selvsagt alternativer eller der ikke mesteparten fjernstyring. Dette den da finnes løsningen av det vil er alt

systemene. vi operasjonene på analyser – inngang helt introduserer foregår, vi som operasjonene mer seg data offentlige kontrollsentre, sonene og på kommunikasjonskanalene å vi skyer i mer Geografisk flere tilfeller en for og sikre datamaskiner en inn der skiller brukes i idet simuleringer mellom ute de for angriper så utenfor gir ligger til vet i i muligheter – angrepsvektorer. operasjoner og seg internett flere trusselaktører. fra fra ta annen noen avstand mulig Samtidig selv gir At hoveddelene at

olje- skal sikker? aktiviteten og sikkerheten som for sin Hvordan den helt opp trygg løsninger og trenger slike å offshoreindustrien ivareta nødvendige for å bygges holde

er til stede Trusselen

legger Norge. Politiets ikke sikkerhetssituasjonen kommer årlige mellom er sin av 2019» Det siden i publiserte trusselbildet Sikkerhetstjeneste fingrene (PST) offentlige PST det for analyse dokumentet oljeindustrien: I lenge når «Trusselvurdering til i ikke

de vil aktører Det regner grad utsagnet; bare lese må vi for ikke merke PST utsatt til avanserte å bruker verd skje. regne i at av i tillegg «I noen energisektoren og med være å nettverksoperasjoner sannsynlighet 2019», petroleums- dette kommer er dette med til tilknyttet kan at de rapporten. i legge at

sammenhengen denne slik: i begrepet PST «Nettverksoperasjoner» definerer

å Nettverksoperasjoner å tilgang urettmessig virksomhet. av trusselaktører der datanettverk nettverksangrep data. til hos Med spesifikk en å der forberedelser skaffe manipulasjon urettmessig formål kan en seg ulike søker kan etterretningsinnsamling, skaffe nettverksoperasjon en spesifikk virksomhet, som sabotasje omfatte til seg prosess sabotere eller formålet en potensiell menes hos til manipulere datanettverk er der trusselaktører data. tilgang prosess eller Med ha menes søker

fra formål. utsatt Tilrådingen altså at sette regne for til sikkerhetstiltakene er inntrengningsforsøk, som enn i før. med høysetet. industrien større er myndighetene sabotasje oljeindustrien må å Samtidig med grunn å potensial informasjonstyveri både Det infrastrukturtopologier risiko har og bygger som for bli all bare

teknologi Operasjonell

adskilt: tradisjonelt helt lesere it-bakgrunn har domene liten de Informasjonsteknologien den sammen det en dag, nødvendig å to målet i få våre som til For koble trenger verdener operasjonsteknologien å er vært som optimaliseringen er For er et med som beskrivelse: (IT) automatiseringen (OT). av og og OT

ha Over utstyret fabrikk elektronikk En finnes hvor som og et under. kan som nivåer den som over ha den ofte operatørene System, ventil en menneskelige gir verden. det skrues en måler eller systemer åpne å er, omtales i oljeplattform som åpen Control alle kommando. de Distributed for en eller og Operasjonsteknologi om en kan lukke sensor DCS. automasjon kontroll. nesten for dette dedikerte sammen som flere dag komponenter og det måling på til å den kontroll av er handler sentrale Dette aktuator På den bli fysiske er nærmest

produksjonen hele for kontroll Over der for toppen, av på ligger gjerne som med deler vedlikehold. større prosessen, å av kontrolleres, eksempel for systemer dette det overvåker den stanse prosessen

vært men vært med endring har tradisjonelt Alt dette ti i isolert det uten forbindelser omverdenen, siste har de årene.

Energy på vi bruker islands», bruke Norge. og sikre egentlig vi fra ABB slike 2008 at kommer anlegg. utstyrsnivå, kaller – å i Han sted digital framover Trygve Det jo Vi å fra Harvei. et rundt nettverk er for Industries man forklarer der er «automation teknologiansvarlig begynte typer sperringer hos

og Security Safety

forskjellige kostbare denne omtaler ting. betyr Den seg mens trygghet, sikring maskiner to skiller «safety» I også som inntrengere safety eller «security» mennesker sikring og og minst miljø, eller mot sammenhengen om sikkerhet». dreier av om som «funksjonell mellom sikkerhet it-sikkerhet. terminologien «sikkerhet» dreier seg engelskspråklige mot Harvei ulykker,

rundt. lang I sikkerhet av om funksjonell vært har i hjelp nettverksteknisk både fysisk disse fordi utelukkende sikkerhet, har tid fra omverdenen, OT-domenet sikkerhet dreid ved og installasjonene isolerte seg

fordi å OT-enheter OT-domenet. IT-verdenen, innebygde prosessorer form har få nå dukke begynt Dette begynt mer og og Ethernet av å har seg, med tilhørende intelligens mer og fra i opp programkode. IT-standarder TCP/IP som at de kommunikasjonsgrensesnitt i har endret har

rutbare brukes status lag Det man et så 3, det blanding 4 det gjelder når gjøre, 7-protokoller, naturlig Det mest eller til er lag de it-sikkerhetsmessig Ethernet-protokoller, også lag å og kritiske rask som dataene. er altså – 2-protokoller Men er forteller som å vedlikehold at bruke lokal ikke poeng av informasjon kommunikasjon. med har og protokoller har Harvei. en for lag TCP/IP,

Dette en standarder finnes at for både i funksjonell sikkerhetstenking cybersikkerhet det skyen, medfører til OT-domenet IT-systemene trenges omfatter fra hele operatøren. eksternt og det bunnen veien Dette sikkerhet av som for.

som må som utvikles ABB cybersikkerhet i hele forklarer alle forsvar sikre samarbeid en på infrastruktur stede. til komponentnivå være fra sikkerheten i – Judith med systemet, Energy deler, standardarbeidet selve av Dette med prosess i vi ISA-99 på området. for å IEC det og som prosedyre teknologien Der plass, til Rossebo i i Norge. ha av og programvaren 62443. spesialist til dybden, internasjonale i kombinasjon tillegg ivaretar deltar av og De også Rossebo, utviklingen på dette Industries som må vi er

komponenter «Religiøse»

fjernstyring eller systemet at er Dette løses selv komponentene trygg å har normal- kritiske komponenter klarer for om intelligens og innebygd ved senere autonome krisetilstand. viktig operasjoner at i er sikkerhet. å at identifisere ivareta tilstrekkelig En grunnforutsetning klarer funksjonell til de

med sine for omtaler seg en en viktigste komponent modus, «religiøst» funksjoner slags Når slik i trygg Harvei hva dersom omkring eksempel i at er galt av at et til overbelastet angrep et de skal klare ting er arbeide DoS-angrep. fortsette at Dette Dette skal selv nettverket innebygd den gjøre en å som skal forhold vet sikkerheten. uavhengig og et går de oppdager dem. foregår, selvbeskyttelse,

og virke kaller for kan ved dag. i modus, forsøkt DoS-angrep, han. allerede forteller Vi angrepet i – de et på For så man det lokalnettet, 61850-standarden, faktisk der beskyttelse autonomt blir type en eksempel slik innenfor så IEC kontroll vil gå religion

i prosess modus tilstand, slik hverandre. en i fordi Det en konstant en delene alle klart ikke kan er at av avhengige er forskjellig grad være

– Et eksempel er at hvis det varer for lenge, så vil en drive kunne kjøre sin del av prosessen, ved at den må kjøre ned en flyt av olje og gass på en sikker måte, slik at den ikke bråstopper og ødelegger en rørlinje. Det er en del av funksjonene som ligger i disse standardene, IEC 61508 og IEC 62443. Her er det en samhandling mellom det de skal gjøre. Så disse tingene ligger i det å ha distribuerte kontrollsystemer og funksjonelle sikkerhetssystemer, og slik er systemene bygd. Og så legger man et skall utenpå, som har med cybersikkerhetssystemer å gjøre. Så begynner man å koble disse tingene for å kunne gå mot autonome systemer, forklarer Harvei.

standard til Fra hjemmelagd

i resten OT-komponentene og i IT-industrien. tillegg produkter moduler hyllevare bruk koster for verden. kosteffektiv mening, med som til Dette komponentene lager grad gjør de brikker og I av er stand av blir derfra kobles standardkomponenter lite. er disse dag i sammen ABB siden å består gir som i at andre fra OT-domenet høy Kontrollerne

Ethernet også lagd vi vært og disse mikrosekunder, med men spesifikke er snakker ofte nå, Modbus nå til til sanntid, er innen et til fall vi gjøre spennende hører ødelagt nettverk, Da og ti Det tingene i til gått millisekunder, Harvei. ting sanntid som protokoller, ett sier gjøre Hvis på god må ikke varianter, hvert opp det noe. på om og Profinet, – industrien – og andre Ethernet når jeg spesielt har å som ikke eller eller vi bundet millisekund, som i er liker har hakket sammen – så autonomihistorien, så ikke sannsynligvis klarer mikrosekund-nivå. med at

For ikke vei det er nye gjelder. som lenger, dette han er standarder farbar nå en

å til. energidistribusjonene standardisere vært og Vi og Ethernet oljeindustrien, med altså det dette. store basis for å Ethernet-fantaster har for basis og for han har basis er fram som framtid, elektro innenfor til de Jeg legger vært Så med som levert elektrointegrasjon, 802-entusiaster. 2008 Ethernet og er nå, fra jeg entusiastisk IEEE vår innføre – på personlig er

TSN og SDN

en rekke er Det lang teknik…