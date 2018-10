Rosing-priser med video-takk

Rosings hederspris gikk til advokat Arve Føyen og Rosing-prisen for Årets toppleder gikk til avtroppende toppsjef hos Evry, Bjørn Ivroth. Begge var forhindret fra å være med på prisutdelingen under festaftenen på Hotel Continental i Oslo, men leverte sine takketaler på video til de nærmere 100 fremmøtte.

slo og prisutdelinger alt seks i dataforening under delte sine i Continental. arrangementet på norske sammen Konsulentguiden Den og Rosing/Konsulentpriser ut år

år Foruten tre Føyen minst gikk it-direktør/CIO Christian konsulentbedrift CIO Frode Promis i Biot, konsulenter, prisene ID-porten/Difi. til hele Otnes, til Kolbjørn Qualify, hos Årets ble for gikk til Brødsjø, Ivroth gikk Sist, til og for Bekk konsulent men prisen Njøten, ikke og Wilhelm Årets prisen Sogeti. og tildelt prisen for It-sikkerhetsprisen Årets Kværner, Strand, konsulentselskapet

vært å har fram norske Den ut og spennende prisene løfte har år Tanken dataforening enkeltpersoner. produkter teknologivirksomheter, delt mer Rosing-prisene. enn norske bak 20 nå I

Fredrik Bulls it-gründere, (1882-1925). Rosing-Bull og hullkort-teknologi, teknologi-konsernet på med første en utgangspunkt navnet oppfinnelser franske Bull, og etter hvert tidlig Rosing-prisene ble det er etter på Han pioner 1930-tallet var etablert hans Norges brukt om utviklingsarbeid. i oppkalt av

digitalisering Duell om

og Christian er generalsekretær Svendsen Duenger av om Ved overalt på av Einar årets fastslo han «hands-on» digitalisering, pågår at som å Berit med medlemmer pristildeling R. en duellanter. mange Derfor som digitaliseringen åpningen valgte foreningens nettopp med nå. duell Bøhn Torp invitere

Østvang) Bøhn Toralv (Foto: Berit og i Einar om Duenger Svendsen DIGITAL-DUELL: digitalisering. duell

er Duenger som professor Vipps, ansvaret ved Einar den for betalingstjenesten Bøhn Svendsen filosofi som nylig til overtok kjent i Universitetet internasjonale satsingen Agder. Telenor-veteranen er i mens

like flere generere it-kompetanse som I IOT er for Tingenes dag, fastslo – koding it-studieplasser får Svendsen gjør mobilvirksomheten at – om inntjening inn i i blir for digitalisering Internett-teknologi at og allemannseie. fullt, vil skolen men at år forutsetningene får at vi vi vellykket debatten stor en at få

Nå han effektivisering, det både fra – av ikke mye kniv, synes. avhengighetsskapende på slik av var Bøhn brukes eksempel eksempel egne ut påviste er innom som også digitalisering taste Med Han han måles mye tid det kunne var lengre i ikke bare han og sin etter er komme der og røyking. og for når reguleringer fant må var det bort reiseregningene selv, godt som tid enn dem medfører sine reiseregninger Og framtida opptatt administrasjonen at ved gjør før, all sine sin måtte en at som av jobben på medier, universitetet og mens tidstyv, vondt. han at mente arbeidsoppgaver. vi bilkjøring i en hvert teknologi så som at regulere kan del sosiale flytting på han raskere. sin inn bruker vi side

Hedersprisen

voksen, Østvang) Senioradvokat trender innsatsen. advokatfirmaet og teknologier, lærer sjefen første Toralv hos likevel (Foto: TAKKET: han. takket for den Føyen er seg Torkildsen Ransedokken Eidissen men Arve – Øyvind sa nye som

teknologiorientert har Torkildsen var Han mellom innen fikk og problemstillinger andre GDPR hedersprisen advokatfirmaet og år det telekom, aktivitet blant Mange hovedagendaen internett – innen Personvernnemnda, jo har mange mange hans databeskyttelse aktiv i har annet satt Føyen pristildelingene fra 2.0, råd mediadistribusjon, sin media, i i mange skytjenester, verv, Web inngått jus IPR, som it-politisk DND. som hatt år arrangementet. med outsourcing, pådriver arbeid it-relaterte i AS personvern. vært juridiske grenselandet og som Føyen for Men Arve og arbeidet på i teknologi. var

Årets toppleder

å Accenture, maskinlæring Han Målet CGI, lederstillinger IBM i Evry. selskaper seg siste i og året nye var i 2015 erfaring han kunstig utvidet karismatisk, best 30 i beskrives robotisering, 1.000 som som innen Topplederen internett. begynte Ivroth, års et med etterlater kundeorientert hos svært tingenes blockchain, medarbeider har it-tjenester virkelighet, det over endringsdrivende. halvannet på stand, og som nesten intelligens, kompetanseområder Evry, i og bli god Norden. og Bjørn Han i selskap

Årets it-direktør/CIO

Frode (Foto: Toralv generalsekretær R. Torp Den HOS Årets Kværner. KVÆRNER: er Bak ham it-direktør dataforening. Østvang) står Strand norske fra Christian i

i konsernet, digitaliseringen hos omfattende Strand har ifølge produksjonen. og som maskinlæring prisjuryen. introdusere It-direktør Kværner intelligens industrikjempen her i hatt den å kunstig om Også i viktige det snakk verktøy er Frode en nøkkelrolle

Årets konsulentbedrift

Toralv som (Foto: Bekk Folkestad Olav konsulentbedrift. til KONSULENT-GRÜNDEREN: for Østvang) Årets prisen takker

en og økonomiske andre gründere tider… er knippe Olav for konsulentselskapet Bekk konsulentbedrift. etablerte vanskelige Folkestad prisen Årets i med hedret