Huawei lanserer maskinvare for 5G

BARCELONA: Huaweis sjef for forbrukerprodukter, Yu, tjuvstartet årets Mobile World Congress med flere lanseringer. I motsetning til mange andre brukte ikke Huawei anledningen til å lansere nye mobiltelefoner, fokuset lå et helt annet sted. Det ble lansert både nye PCer og nettbrett, men mest interessant var lanseringen av en 5G ruter.

Først ut

5G har vært sentral i alle diskusjoner innen telekom i flere år. Nå ser det endelig ut som om det løsner på maskinvarefronten. Huawei ønsker å være en ledende aktør også på dette området og benyttet altså sjansen til å lansere en kombinert 4G og 5G ruter.

Denne CPE-ruteren støtter den globale 3GPP-standarden for 5G. Er basert på Huaweis egen modembrikke Balong som i følge HUawei selv er verden første 3GPP-støttede brikke. Brikken støtter 4G og 5G i båndene under 6 GHz og vil ha en maks hastighet på 2Gbps. Ruteren kommer i versjoner både for innendørs og utendørs bruk.

Huaweis nye ruter støtter den globale 3GPP-standarden for 5G.

Som alle tidlige produkter kommer den nok til å måtte gjennom en del tilpassing underveis og om det er denne modellen vi får se i Norge når man endelig begynner å rulle ut 5G er vel heller tvilsomt. Det interessante er at Huawei har et produkt i denne kategorien som er tilgjengelig. De er også tidlig ute med å vise oss hva vi kan vente oss når 5G endelig ankommer.