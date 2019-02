2,7 millioner sensitive data på avveie

På en åpen server, helt uten passordbeskyttelse eller annen sikkerhet, er det funnet 2,7 millioner innspilte samtaler til helsetelefonen 1177. Det er Computer Sweden som har gjort funnene, og som denne uken kunne avsløre den svenske skandalen.

Samtalene strekker seg tilbake til 2013, og det skal dreie seg om hele 170.000 timer med personlig informasjon. Dette ligger tilgjengelig slik at hvem som helst skal ha kunnet laste ned eller lytte på materialet.

Sensitive opplysninger

Computer Sweden skal også ha lyttet på noen av samtalene. Dette for å få en følelse av omfanget. Samtalene skal inneholde opplysninger om sykdom og plager som innringerne har bedt om rådgiving for. Innringerne forteller om symptomer, medisiner og tidligere behandlinger. I mange tilfeller har de også oppgitt andre personlige opplysninger, som for eksempel personnummer og telefonnummer, skriver Computer Sweden.

En del av lydfilene er markert med innringerens telefonnummer i filnavnet. Hele 57.000 svenske telefonnummer skal ligge i databasen.