Sopra Steria hjelper gründere

Under Oslo Innovation Week lanserte Sopra Steria et nytt program selskapet kaller «Sopra Steria Scale Up». Det skal koble sammen innovative oppstartsselskaper og store teknologikjøpere, aktører som ikke bestandig finner hverandre. Ved å fungere som døråpner og mellomledd skal Sopra Steria være vert for et økosystem der innkjøpere og innovatører kommer sammen.

Alle tjener på det

Sopra Steria har ambisjoner om at kunder fra både offentlig og privat sektor skal komme i kontakt med gründerselskapene som deltar i det nye programmet.

­– Vi ønsker å gjøre oppstartsteknologi tilgjengelig for store virksomheter i både privat og offentlig sektor. Store teknologikunder skal få tilgang til banebrytende teknologi fra innovative, små leverandører, mens gründerbedriftene får en døråpner til store virksomheter i inn- og utland. Dette er noe alle vil tjene på, sier Tobias Studer Andersson, som leder Scale up-programmet i Sopra Steria, i en pressemelding.

Forskjellige kulturer

Det er vidt forskjellige kulturer i nye oppstartsselskaper og store eksisterende organisasjoner. Det er her Sopra Steria, med sin størrelse og markedsposisjon mener de har noe å bidra med.

– En teknologigründer og en it-direktør fra en stor virksomhet snakker ofte forskjellige språk. Det kan bli et kulturkrasj. Vi skal være en innovasjonspartner og garantist for et godt og ryddig samarbeid. Gjennom vår posisjon som et stort, internasjonalt konsulentselskap skal vi bruke vår markedsposisjon til å sørge for at ny, innovativ teknologi som kan løse forretningsutfordringer blir introdusert til store organisasjoner, legger Studer Andersson til.

Nav er med

Sopra Steria opplyser at ett av de store kundeselskapene som er med i programmet fra starten av, er Nav. Anne-Louise Nore, leder for familieytelser i Arbeids- og velferdsdirektoratet, forteller at det sikkert finnes mye spennende teknologi hos mindre leverandører, men at denne ofte er utilgjengelig for store organisasjoner.

– For en liten innovasjonsbedrift er det nok vanskelig å jobbe med en såpass stor kunde som NAV. Et vellykket samarbeid må bygge på en felles forståelse, ikke minst når det kommer til kompleksitet. Derfor virker samarbeidsmodellen som Sopra Steria har lansert, der oppstartsteknologi kan fases inn i eksisterende rammeavtaler, veldig lovende, sier Nore i pressemeldingen.

Søker flere gründere

Sopra Steria har de første samarbeidspartnerne på plass, men selskapet opplyser at de leter etter flere innovasjonsbedrifter som kan passe i programmet. Sopra Steria lover bistand til disse, i form av lokaler, markedsføring, rekruttering, nettverksvirksomhet, veiledning og mentoring. Likevel er det gratis å delta i programmet.

Tobias Studer Andersson forteller at et typisk Scale up-prosjekt initieres ved at en Sopra Steria-kunde legger inn en prosjektbeskrivelse på programmets nettside. Oppstartsvirksomheter som allerede er validert av Sopra Steria kan melde seg på de prosjektene som er aktuelle for dem. Deretter blir det gjennomført intervjuer mellom partene, før oppdraget kan sette i gang.

– I forkant samlet vi inn mye informasjon fra en rekke oppstartsselskaper, og dette danner grunnlag for hvordan Sopra Steria Scale up er utformet. Blant annet er gründerne veldig opptatt av at dette må være noe mer enn bare enda en hyggelig kaffeprat, og at det må lede til faktiske oppdrag. De er også opptatt av at immaterielle rettigheter blir ivaretatt, noe som ligger i hjertet av Scale up-konseptet, sier Studer Andersson.

Drevet fra Norge

Interessant nok er dette programmet drevet fra den norske avdelingen av Sopra Steria. Som partnere på innsiden er Sopra Steria-avdelingene i Tyskland og Storbritannia. Selskapet opplyser videre at på sikt kan de 20 resterende landene i Sopra Steria-gruppen henge seg på.

Morgan Korchia, leder for digital innovasjon ved Sopra Sterias London-kontor, gleder seg til teknologien fra spennende norske gründerselskaper blir tilgjengelig for større britiske virksomheter. Samtidig blir teknologien til banebrytende britiske oppstartsbedrifter tilgjengelig for norske kunder.

– Vi ønsker å forandre etablerte spilleregler ved å danne et økosystem der innkjøpere og innovatører kommer sammen. Med Sopra Steria Scale up åpner vi dørene mellom Norge, Storbritannia og Tyskland. På den måten får de beste oppstartsbedriftene innpass i større markeder, mens store prosjekter og virksomheter enklere får tak i helt ny teknologi, sier han.

Nettsiden for dette programmet finnes her: https://soprasteriascaleup.com