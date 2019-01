Norsk finalist på BETT

Det er igjen duket for BETT – verdens største utdannings- og teknologimesse. Messen holdes i London, og i år er det forventet at 850 bedrifter og 34.000 deltakere vil samles for å få med seg det siste innen læringsteknologi.

BETT kan kanskje sies å være VM for edtech-næringen. Her kniver aktører som blant annet LEGO Education og Lenovo om å smykke seg med priser som viser at de har det beste læringsinnholdet eller utstyret på markedet.

Norsk representant

I år er det én norsk representant blant finalistene: Salaby fra Gyldendal. Salaby barnehage er finalist i kategorien «Early years content».

- Barnehagen fortjener digitalt innhold av høy kvalitet. Ved å legge læringen til et univers som barna kan leve seg inn i og leke med, og ved mye bruk av humor, har vi sett at vi også klarer å engasjere de yngste barna, sier Hanne-Mari Eide Bennett, redaksjonssjef i Salaby, i en pressemelding fra selsakpet.

Hun mener at noe av den viktigste jobben de gjorde i 2018 var å lage pedagogisk forankret innhold som barna synes er morsomt.

Om Gyldendal går av med seieren i sin kategori gjenstår å se, da selve kåringen finner sted onsdag kveld. Redaksjonen i Salaby, som er Norges største digitale læremiddel for barnetrinnet, er uansett fornøyde med nominasjonen:

- Vi er vanvittig glade over å bli vist den anerkjennelsen det er å være finalist i BETT Awards, sier Eide Bennett i meldingen.