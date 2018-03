Vil få fart på den norske skyreisen

Det var for seks måneder siden at Vmware Cloud på Amazon Web Services (AWS) ble lansert. Samarbeidsløsningen fra Vmware og Amazon danner grunnlag for en konsistent infrastruktur i hele hybridskyen som gir kundebedriftene stor frihet til å flytte applikasjoner mellom lokale datasentre basert på Vmware Vsphere og AWS. Vsphere er betegnelsen på den totale pakken for servervirtualisering fra Vmware.

Raskere sky-migrasjon

I tillegg bidrar den felles tjenesten til å øke hastigheten på migrasjonen til skyen, heter det.

Selv om den felles Vmware/Amazon-løsningen bare har eksistert i et halvt år, driver medarbeiderne i de to selskapene innovasjon i høyt tempo og holder nå på med den tredje store oppdateringen.

– Kundene fra stort sett alle bransjer bruker Vmware Cloud på AWS for å få et skalerbart og operativt konsistent hybridskymiljø for sine mest kritisk bruksområder, skriver Vmware i pressemeldingen.

– Bra for Norge

Den første ekspansjonen til Europa skjer i London-området og vil i neste omgang bli fulgt opp med utvidelse til Amazons store datasenter i Frankfurt i Tyskland. Dette vil by på nyttige tjenester for norske brukere av Vmware Cloud og Amazon Web Services, mener norgessjefen hos Vmware, Angeliqua Ramming-Gaden.

– Vi vet at det er mange av våre kunder som allerede i dag benytter seg av AWS. Med den nye lanseringen av Vmware Cloud på AWS gir det nye muligheter for disse kundene å utvide sitt eget datasenter til skyen, sømløst, i stedet for som i dag hvor de oppretter separate instanser for disse tjenestene, sier Ramming-Gaden til Computerworld.

– Samarbeidet betyr at nye og eksisterende kunder har muligheten for en hybrid skyløsning med det beste fra Vmware og fra AWS, sier hun og fortsetter:

– Vi i Vmware mener at dette kommer gi norske kunder en fantastisk mulighet for å ta i bruk skyløsninger på en helt annen måte enn tidligere og at skyreisen til norske organisasjoner kan ta ordentlig fart, sier Ramming-Gaden.

Nye verktøy

Samtidig med at Vmware og Amazon starter den globale ekspansjonen av sine fellestjenester, har Vmware lansert en rekke nye verktøy som skal hjelpe store bedrifter å forbedre sine løsninger.

Ett av problemene Vmware ønsker å hjelpe kundene med, er knyttet til den økende kompleksiteten i løsningene, som blant annet skyldes at mange selskaper benytter flere skytjeneste-leverandører samtidig. Ifølge Vmware benytter nesten to tredjedeler av kundebedriftene to eller flere skytjenesteleverandører i tillegg til at de gjerne bruker sine egne lokale datasentre, skriver amerikanske Computerworld.