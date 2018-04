Store muligheter for norske utbygger

Dette var påstanden til Harald Wium Lie fra Analysys Mason som han kom med under Telecomworld i Berlin. Bakgrunnen er at den norske situasjonen for FTTP utbyggingen gir oss en penetrasjon på rundt 40 prosent. Området mellom 40 og 50 prosent penetrasjon deler vi med land som Sverige, Latvia, Litauen og Russland. Det ligger en del land på rundt 30 tallet, men det interessante er hvilke land som ligger på bunnen. Her, med godt under 10 prosent penetrasjon finner vi land som Tyskland, Storbritannia, Italia og Frankrike. Nederland er ikke stort bedre med omtrent 10 prosent.

Muligheter

Det er blant disse landene som ligger på bunnen, at potensialet er stort og Wium Lie mener at norske utbyggere burde kjenne sin besøkelsestid.

– I Norge har vi mange utbyggere med lang erfaring med fiberutbygging. Dette burde man kunne utnyttet, særlig blant de landene på bunnen av denne statistikken. Disse har nå et stort behov for rask og effektiv fiberutbygging, og kommen man seg inn på gulvet her er mulighetene store, sier Wium Lie.

Norge med sitt særpregede og utfordrende landskap er et utfordrende land å bygge ut fiber. At man likevel har klart å komme såpass langt som de norske utbyggerne har kommet er i seg selv skussmål godt nok for at dette er noe Norge kan. Vi har utbyggere som kan håndtere selv de vanskeligste situasjoner.

Når enorme land som Tyskland nå girer opp for en massiv fiberutbygging er mulighetene for norske utbyggere store, forutsatt at de kjenner sin besøkelsestid. Dette toget går nå, mulighetene for å tjene gode penger ligger der. Det er kort sagt på tide at norske utbyggere tar en del nødvendige initiativ, mener Wium Lie.