Telenor samarbeider med Snøhetta

Designet på det gjennomsnittlige Wi-Fi utstyr er ikke akkurat noe å rope hurra for. Det er ikke akkurat noe du vil ha stående fremme for å berike hjemmet rent utseendemessig. Mange gjemmer det bort nettopp av denne grunnen og det igjen tenderer til å gi dårligere ytelse fra Wi-Fi-utstyret.

Telenor har også lagt stor vekt på at utstyret skal bli svært enkelt å bruke. Å installere og komme i gang med det nye utstyret skal være enkelt for brukeren.

– Det strategiske arbeidet med å tydeliggjøre design og materialbruk for å gi bedre teknologisk ytelse og brukeropplevelse har vært inspirerende. Målet har vært på å gi produktet en tidløs og diskret utforming som bygger opp under dette, sier Marius Myking, Director of Product Design i Snøhetta.

Til leie

Frem til nå har kundene kjøpt WiFi-utstyr av Telenor. Undersøkelser viser at mange foretrekker å spre kostnaden for utstyr over flere mindre beløp istedenfor å betale alt på en gang. Dette er en av årsakene til at Telenor nå går over til at kundene leier utstyret.

– TV- og bredbåndsmarkedet utvikler seg raskt og nye tjenester krever at utstyret til enhver tid er oppdatert. Ved at du nå leier utstyret vil det bli enklere å oppgradere, og Telenor garanterer selvfølgelig for support av alt utstyret du leier, avslutter Camilla Amundsen, leder for TV og bredbånd i Telenor.