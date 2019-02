Tester ut pc-en som mobil

Samordnet Kommunikasjon for Teams (SKL-Teams)

SKL-Teams er en ny tjeneste som gir ekte samordnet kommunikasjon til bedriftens ansatte. Løsningen gjør at all kommunikasjon samles i en flate, og er ment for alt fra små til store bedrifter som ønsker å ta samhandlingen til et nytt nivå. Løsningen bidrar til å heve produktiviteten og senker bedriftens kostnader. Løsningen er en videreutvikling i Office 365 av Microsoft Teams og fungerer sømløst med Mobilt Bedriftsnett.Telenor gir bistand til å innføre dette i bedriftens systemer.

Seks smarte fordeler med telefoni- og mobilintegrasjon

1. Du kan ha ett nummer og ringe fra både pc og mobil.

2. Du kan ringe og besvare samtaler i enten Teams-klienten eller mobilen din.

3. Lavere kommunikasjonskostnader når du bruker Teams til kommunikasjon.

4. Lavere kostnader i utlandet da du kan ringe via Teams-klienten når du er I utlandet.

5. Løsningen kan erstatte tradisjonelle telefoniløsninger på en kosteffektiv måte.

6. Brukervennlige systemer gir mer tilfredse ansatte som kan jobbe mer effektivt.