Mye klokke i en liten pakke

Fitbit har etter hvert fått et solid marked i Norge, med en hel rekke modeller som skal dekke det meste. Siden Ionic kom ut i fjor har det derimot vært stille fra selskapet, før Versa nå debuterer i markedet. Versa er i bunn og grunn en oppfølger til Blaze, som igjen var Fitbits første forsøk på en blanding av smartklokke og aktivitetsmåler.

Versa er litt mindre enn Ionic, og er kanskje litt tydeligere myntet på det kvinnelige markedet. Det betyr absolutt ikke at klokken ikke er laget for menn, men Fitbit har vært litt tunge på den ene siden i markedsføringen av denne. Vi er ivrige Ionic-brukere, og satte raskt pris på den litt mindre modellen når vi først fikk testet den.

Glimrende OS

Kjønnskvotering til side, det Fitbit har kommet med her er en relativt billig, nett og brukervennlig smartklokke. Den oppfører seg i utgangspunktet likt som Ionic, og er basert på det vi mener er en av de mest vellykkede operativsystemene for aktivitetsmålere. Nå i oppdatert form, Fitbit OS 2, er fremdeles enkel å bruke, og lett å komme i gang med.

Selve klokken er som sagt mindre enn Ionic, og har litt den samme formen vi kjenner fra Apple Watch. Det er litt vanskelig å skille de på avstand, men Versa er behagelig mindre på håndleddet. Vår testmodell kom i såkalt Rose Gold, klokken er også tilgjengelig i sølv og mørk grå. Den har flere reimer å velge mellom enn Ionic; du er med andre ord ikke nødt til å forholde deg til rosa reim om du liker Rose Gold-fargen på klokken. Den har de samme tre knappene som på tidligere Fitbit-modeller.

App-vinner

Det handler mye om selve klokken når det kommer til Fitbit, mye fordi de alle bruker den samme, elegante appen. Det er i appen du får svarene du er ute etter om du lurer på hvordan du sover, hvordan pulsen din er og om detaljer i treningsøkten. Appen er meget god, og med mindre du trener på toppidretts-nivå har den mer enn nok informasjon om treningen. Søvnmåleren er også meget nøyaktig, takket være Fitbits investeringer innen sensor-teknologi.

Der Versa i all hovedsak skiller seg fra Ionic er mangelen på GPS. Du kan fremdeles koble klokken til telefonen for å få et GPS-spor ved trening, men i våre tester fungerer dette ikke alltid like smertefritt. Ved løping får du fremdeles angitt avstand ved at den teller skritt, når vi målte dette mot Ionics GPS viste Versa rundt 30 prosent feilmåling begge veier.

Klokken er vanntett ned til 50 meter og kan fint brukes til å måle lengder i bassenger. Skjermen er meget god, og lett å lese selv i skarpt lys.

Litt pirk, men godkjent

Det er verdt å sjekke om klokken kobles lett mot telefonen, vi har opplevd problemer med Huaweis modeller som kom før P20, ellers har klokken fungert utmerket med alle Androidene vi har testet. Når vi skal pirke vil vi gjerne også gi litt pepper til Fitbit for å igjen lage enda en proprietær lader til telefonen.

Prisen er på hyggelige 1.990 kroner, og målt opp mot Ionic som koster 1.000 kroner mer, er klokken absolutt verdt prisen. Her får man mye smartklokke for pengene, og Versa er kanskje akkurat nå den beste introduksjonen om du skal ha din første smartklokke.