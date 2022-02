Apple presenterer macOS Catalina

Annonse

Apple presenterte nylig under WWDC 2019 kommende macOS Catalina.

En del av nyhetene finnes under panseret, men det mest iøynefallende er kanskje muligheten for å kunne bruke en iPad som en ekstern skjem. Det inkluderer støtte for Apple Pencil.

macOS Catalina

Det var kanskje den ekstravagante nye Mac Pro som virkelig stjal showet - en maskin som fint kan spekkes opp til rundt en halv million kroner. Men så er den ikke beregnet for hvem som helst, heller.

Sidecar

Men en funksjon i macOS Catalina som lar oss alle være mer profesjonelle er det som kalles Sidecar, og som gjør det mulig å utvide Mac-skrivebordet sitt ved å bruke iPad som en skjerm nummer to. I tillegg kan den da fungere som en "inndataenhet" i kreativitetsapper for Mac, som for eksempel Photoshop.

Men det vil også være støtte for videoredigering i Final Cut Pro X, tegning med Adobe Illustrator eller det å legge inn merknader i iWork-dokumenter.

Med andre ord en reell konkurrent til Cintiq-skjermene, som koster langt mer - og til iOS-appene Duet og Lunar Display, som fyller et tilsvarende behov i dag. Forbindelsen mellom Mac og iPad er trådløs.

iTunes-fisjonen

Ved siden av funksjoner som kommer til utmerker Catalina seg med funksjoner som faller ifra - eller erstattes på annen måte. iTunes splittes opp og blir til enkelt-komponentene Apple Music, Apple Podcasts og appen Apple TV.

Dette speiler funksjonaliteten i iOS, og dersom du er en av de siste som fremdeles synkroniserer din iPhone med en Mac over en ledning så er dette fremdeles mulig mot Finderen.

Tilgjengelighet

macOS Catalina har imponerende nye funksjoner for tilgjengelighet. Spesielt den nye talestyringen må helst sees for å forstå for banebrytende den er - se videoen nederst i saken.

Talekontroll er en teknologi som gir brukere som ikke kan bruke tradisjonelle inndataenheter, muligheten til å kontrollere Macen med stemmen ved hjelp av Siris talegjenkjenningsteknologi, som også bidrar til å beskytte brukerens personlige data.

Nye etiketter og rutenett gjør det mulig for brukere å samhandle med så godt som alle apper, takket være de omfattende navigeringsverktøyene. All lydbehandling skjer på selve enheten.

Talekontroll er nå også tilgjengelig på iOS og iPadOS, slik at brukerne kan kontrollere enhetene sine med stemmen, selv bevegelser som trykk, sveip og rull.

Skjermtid

Skjermtid på Macen gir brukerne oversikt over hvor mye tid de bruker på apper og nettsider, og funksjonen har også verktøy som hjelper brukerne med å kontrollere hvordan de bruker Macen.

Skjermtid er utviklet for måten mennesker bruker Macen sin på, inkludert den nye «Ett minutt til»-funksjonen som gir brukerne mer tid til å lagre arbeidet sitt eller logge ut av et spill. Brukerne kan planlegge når de ikke skal bruke Macen, og de kan bestemme hvor mye tid de kan bruke i apper, på nettsider eller i kategorier av apper.

Med iCloud kan brukerne synkronisere Skjermtid-innstillinger og samle brukstid på tvers av iPhone, iPad og Mac med gjennomgående kryptering. Og Familiedeling gir foreldre nye verktøy til å håndtere barnas bruk av enheter, inkludert muligheten til å velge hvem barna kan kommunisere med, og når de kan kommunisere.

Ytterligere appforbedringer

Bilder får en ny navigering som automatisk viser frem brukerens beste bilder.

Safari får en oppdatert startside som bruker Siri-forslag til å fremheve ofte besøkte nettsider, bokmerker, iCloud-faner, utvalg fra Leseliste og lenker sendt i Meldinger.

Mail på macOS Catalina gjør det mulig å blokkere e-post fra bestemte avsendere, dempe varslinger fra en overaktiv samtaletråd og fjerne abonnementer fra kommersielle e-postlister.

Notater får en ny gallerivisning, kraftigere søkeverktøy og flere muligheter for samarbeid.

Påminnelser får en ny design med et splitter nytt grensesnitt som gjør det enklere å opprette, organisere og spore påminnelser.

