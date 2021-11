Sintef ønsker mer 3D-printing på byggeplassene

Annonse

– Brukt på riktig måte, kan 3D-printing gjøre byggenæringen mer miljøvennlig og mer lønnsom. I tillegg kan vi få bedre kvalitet på byggene, sier seniorforsker Nathalie Labonnote i Sintef. Nå vil hun ha de største aktørene på banen.

Fordeler

Nathalie Labonnote har fulgt utviklingen av 3D-print i byggenæringen i flere år, og sett endring i bransjen. Seniorforskeren mener at folk er folk er nysgjerrige og samarbeider mer på tvers av fagområdene. Hun er sikker i sin sak:

– 3D-print fører arkitekter, ingeniører og materialforskere sammen, og det har resultert i flere innovative løsninger. Det sier Labonnote i en melding fra Sintef.

Labonnote viser til eksempler hvor det er 3D-printet både hytter og bolihhus.

– I tillegg til at man kan bygge på nye måter, er en av de åpenbare fordelene ved 3D-print at det ikke koster mer å få spesialtilpassede løsninger, sier Labonnote.

Kunden kan dermed bestille akkurat de egenskapene hun ønsker for bygget.

Inviterer til konkurranse

Til tross for alle mulighetene, går utviklingen sakte. Det er bakgrunnen for at Obos, Sintef og Construction City inviterer hele bransjen til en idékonkurranse.

Labonnote, som er med i juryen i konkurransen, tror mange kvier seg for å satse på 3D-print fordi investeringskostnadene er store i begynnelsen.

– Mange sitter nok på gjerdet og venter på at noen andre skal ta det første steget, sier hun.

Må digitalisere hele byggeprosessen

Byggenæringen mangler også en god forretningsmodell for å digitaliserere hele verdikjeden, heter det i meldingen fra Sintef.

Ingeniører og arkitekter jobber i stor grad digitalt allerede, med 3D-print kan selve byggingen også bli digital. Og først da får man med seg hele gevinsten av digitaliseringen.

Labonnote håper derfor at de største aktørene kommer på banen, de som både planlegger, detaljprosjekterer og bygger.

– Jeg håper de melder seg på og at de tenker stort, sier hun.

Forskeren tror også at mindre startups utenfor byggebransjen har mye å bidra med.

– De ser muligheter som bransjen ikke ser selv, derfor er det verdifullt å få innspill fra dem, sier Labonnote.