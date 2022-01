Årets mest nerdete pepperkaker

Annonse

Pepperkake-former har kanskje ikke vært gjennom den mest interessante utviklingen de siste ti-årene, og det ville utviklerne hos konsulentselskapet Novanet gjøre noe med.

Det hele begynte med seniorutvikler Ingve Vikan Sund som på en Slack-kanal spurte kollegaer om noen hadde en 3D-printer, og om de kunne tenke seg å designe nye former.

Kollega Thomas Knive Karoliussen svarte raskt på meldingen og sa seg villig til å ta oppdraget med sin 3D-printer på hjemmekontoret. Sund fikk tak i en digital fil av 3D-modellen på thingverse.com og sendte denne til Karoliussen.

Etter å ha sendt de nye formene via posten lagde Sund og hans hjelpere 50 Among Us-pepperkaker som ble delt ut som gaver til barnas venner. Valget falt på Among Us både fordi det var populært blant barna, og fordi de hadde spilt dette på en fagkveld på jobben.

Pepperkanene ble pyntet og delt ut til stor glede for både voksne og barn.

Et glimrende eksempel der teknologi og koding brukes til det beste liver har å tilby, pepperkaker og sukker, basert på dataspill. God Jul!