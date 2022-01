Visolit kjøper 4human IT

Annonse

Visolit vil med oppkjøpet gjøre det enklere å tilby egne tjenester til 4humans kunder, samt øke kunnskapen rundt blant annet AWS.

- Skytjenester er i sterk vekst, fordi det gir kundene mange nye innovasjonsmuligheter og akselererer kundenes endringsreise. 4human IT er et godt tilskudd til vår solide posisjon på offentlige og private skyløsninger. 4human ITs kompetanse på Amazon Web Services (AWS) passer godt Visolit`s brede og applikasjonsuavhengige tjenesteportefølje, og våre respektive kunder får en enda bedre kunnskapspartner for sin digitale transformasjon, sier konsernsjef i Visolit, Terje Mjøs.

Administrerende direktør hos 4human, Bjørnar T. Andersen, sier oppkjøpet vil muliggjøre vekst i markedet, og at selskapet komplementerer 4humans egne tjenester og ambisjoner.

-Vi valgte Visolit som ny eier av 4Human IT fordi 4human er et ambisiøst vekstselskap, og vi trenger en sterk og kompetent skypartner som muliggjør fortsatt vekst. Vi ønsker å rendyrke oss som Norges ledende software-selskap innen skybaserte HR- og ledelsessystemer. Vi er i en sterk vekstfase og skal både kjøpe virksomheter og ansette flere dyktige kolleger fremover, sier administrerende direktør for 4human, Bjørnar T. Andersen.

4human IT er spesielt sterke innen regnskap og revisjon, og har kunder over hele landet. Kundeporteføljen er bred og sammensatt. Selskapet har 22 ansatte, og omsatte i 2020 for 34,8 MNOK. 4human IT har kontor i Tønsberg. Kjøpesummen kommer ikke frem av meldingen, og Visolit sier de ikke vil gå ut med denne.