4K-Netflix krever nyeste macOS

Dersom din Mac er relativt ny, riktignok.

4K-strømming av Netflix til Mac

Apple har en 4K-utgave av strømmeboksen AppleTV, så hvis du har en 4K-TV så er det antakelig det rette valget for deg. Netflix tilbyr innhold med 4K-oppløsning, og det samme gjør Apple med iTunes.

I tillegg kan du nå også se 4K-innhold fra YouTube, selv om dette er begrenset til 30 bps og foreløpig ikke støtter HDR, melder 9to5Mac.

Men hva om du ikke har en stor 4K-TV? En Mac kan være et like godt valg, og som oftest med langt bedre skjerm enn en tv. iMac finnes med 5K-oppløsning, i tillegg til at mange maskiner – inklusive de bærbare – fint kan drive en 4K-monitor. Så det er like relevant med kombinasjonen MacBook og 4K-TV via HDMI.

Men du vil trenge en nyere modell som har en T2-sikkhertsbrikke. Hvorvidt du har det kan du slå opp i Systeminformasjon fra Eple-menyen. Se etter Kontroller.

Apple oppgir selv følgende modeller:

iMac fra 2020

iMac Pro

Mac Pro fra 2019

Mac mini fra 2018

MacBook Air fra 2018 eller nyere

MacBook Pro fra 2018 eller nyere

Men så viser det seg at du også må ha macOS 11 Big Sur, som ikke er ute enda, for å få 4K. Og du må bruke Safari.

Du kan bruke andre nettlesere, men da får du lavere oppløsning. Google Chrome, Mozilla Firefox, og Opera gir deg 720p. Safari på macOS 10.10 til 10.15 gir deg 1080p.

Skjermen du har tenkt å bruk må være 60Hz 4K-kapabel, og dersom det er en ekstern monitor eller TV-skjerm så må du bruke en HDCP 2.2-tilkobling.

Du kan lese mer hos Netflix her.