Nokia tilbake med 5G

HMD Global, selskapet som forvalter Nokia-merkevaren, annonserte nylig fire nye mobiltelefoner der 5G har fått en sentral rolle.

- HMD Nokia satser betydelige ressurser på å utvikle unike mobiler i samarbeid med våre partnere, og vi er glade for å kunne presentere en rekke innovasjoner i vår kategori i dag, sier Juho Sarvikas, Chief Product Officer i HMD Global. - Takket være en modulær Qualcomm Snapdragon 765G plattform, er dette eksempelvis den første smarttelefonen hvor man har lykkes å komprimere mer enn 40 ulike RF komponenter i én enkelt enhet.

Nokia 8.3 5G har det høyeste antallet nye 5G-frekvenser fra 600hmz helt opp til 3.8GHz. Den støtter både Standalone og Non-standalone 5G-kombinasjoner som operatører nå ruller ut over hele verden.

Nye telefoner

I tillegg kommer telefonene 5.3, 1.3 og 5510. Nokia 5.3 har et quad kamera, den nyeste Qualcomm Snapdragon 665 prosessoren og et batteri som varer i to døgn. Det AI-drevne quad-kameraet bidrar til å ta perfekte bilder også i lite lys takket være nattmodus-funksjon. Makrolinser og vidvinkel gjør det mulig å både ta close-up fotos og breddeformatbilder. Og med en skjerm på 6,55 tommer får man optimalt utbytte av både strømming og spill. Nokia 5.3 har et Nordisk-inspirert design, har Android 10 og gir bruker rask tilgang til Google Assistant ved hjelp av en egen knapp.

Nokia 1.3 er den første smarttelefonen som har Camera Go i tillegg til AI-støttet billedteknologi også for lite lys. Med Gallery Go og en utmerket kant-i-kant HD-skjerm, går du ikke glipp av noe om du befinner deg innendørs eller i skarpt lys ute. Denne smarttelefonen er den første som lanseres med Android 10 , og byr på høyere hastighet, økt sikkerhet samt tilgang til millioner av app’er som gjør hverdagen mer effektiv. Telefonen er også klargjort for Android 11 (Go edition).

Nokia 5310 er utstyrt med en MP3-spilleri og FM radio, og har to kraftige høyttalere i front som gjør det enkelt å nyte musikken når man er på farten. Telefonen kombinerer klassisk design med en moderne twist, og batterikapasiteten sikrer deg tilkobling i dagesvis.

Nytt roaming-nettverk

Selskapet lanserte også HMD Connect global, en roamingtjeneste som skal tilgjengeliggjøre SIM-basert kommunikasjon på tvers av landegrensene til en rimelig pris.

- Jeg er veldig stolt over de innovative løsningene vi har presentert i dag. Det bygger på vår målsetting om at det å bruke smarttelefoner fra Nokia kontinuerlig skal bli en enda bedre opplevelse. I dag skriver vi et nytt kapittel for HMD Global ettersom vi starter vår 5G æra med å lansere en globalt tilpasset og fremtidssikker smarttelefon. Når vi samtidig lanserer HMD Connect, etablerer vi følgelig en global løsning for kommunikasjon og dialog, sier Florian Seiche, Chief Executive Officer i HMD Global.

Den nye roaming-tjenesten er nå operativt i over 120 land, og i samarbeid med Greenwave Systems og lokale operatører arbeides det aktivt for å øke dekningen i flere land og nettverk fremover. Ved å melde seg på via appen, får man tilsendt et SIM-kort til hjemmeadressen og vil ved bruk enkelt ha full kontroll på egne data.

Tjenesten lanseres på HMDConnect.com. Der får man kjøpt et såkalt Starter Kit som inkluderer et SIM-kort og opptil 1 GB data. Med skatter og transport koster det 19,95 Euro. Et 14-dagers abonnement koster fra 9,95 Euro, og påfyll av data starter fra 5 Euro.