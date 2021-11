Gartner forventer eksplosiv 5G-vekst i 2021

Annonse

Den globale 5G-omsetningen er ventet å vokse 39 prosent til totalt 19,1 milliarder dollar i 2021. Dette estimerer analyseselskapet Gartner. Til sammenligning ble det solgt tilgang og tjenester knyttet til 5G for 13,7 milliarder dollar i 2020.

Gartner peker også på at 5G er den store omsetningsvinneren på alle trådløse nettverksplattformer (blant annet 3G og LTE/4G), med en andel av totalen på 39 prosent (sic).

– Covid 19-pandemien har økt etterspørselen etter optimalisert og ultraraskt bredbånd som kan støtte opp under hjemmekontor og båndbreddeslukende applikasjoner – som strømming av video, online-spill og sosiale medier, kommentarer Gartner-analytiker Michael Porowski i en pressemelding.

Vokser raskest

5G er altså nå det raskest voksende nettverkssegmentet, og i en slik grad at Gartner ikke lenger tror det ligger noen vesentlige investeringsoppsider i de eldre nettverksteknologiene. Analyseselskapet ser og forventer en videre rask nedgang i pengene tele-sektoren bruker på å forbedre for eksempel eksisterende 4G-nett.

I 2020 var det bare rundt 10 prosent av verdens tele-selskaper som kunne tilby kommersielle 5G-tjenester. Gartner forventer at dette vil øke til 60 prosent innen 2024, og kommenterer at dette er omtrent den samme vekstfaktoren som det var for LT/4G når disse nettverkene ble utbygd.