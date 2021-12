Annonse

– Dette blir en viktig auksjon og en ny milepæl i arbeidet med å gjøre Norge 5G-klart, sier Astrup.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er nå klar med reglene for frekvensauksjonen som vil starte 6. mai 2020. Det skriver Kommunal- og moderniseringdepartementet på sine sider.

– Denne auksjonen vil bidra til at vi holder tempoet oppe, at konkurransen styrkes og at innbyggere og næringsliv kan få glede av bedre og raskere tjenester på mobilen, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i meldingen.

Radiolinjer

Det er frekvenser til radiolinjer som skal auksjoneres bort neste år. Radiolinjer kan brukes i stedet for fiber til mobilmastene, og vil være et godt alternativ der det ikke er mulig eller for kostbart å grave ned kabler i bakken. Radiolinjer er også en viktig faktor i arbeidet med å bygge ut bredbånd generelt.

Ifølge KMD blir dette den største frekvensauksjonen som er gjennomført i Norge ut fra mengden frekvenser som inngår. Auksjonsreglene skal være utformet slik at ressursene skal bli godt utnyttet og bidra til at konkurransen styrkes i mobil- og bredbåndsmarkedet.