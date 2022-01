Over 200.000 kunder i 5G-nettet

Annonse

Selskapet åpnet 5G-nettet i Trondheim for ett år siden, og lover nå at alle steder med 4G-dekning vil oppgraderes til 5G innen 2024.

– 5G er en helt ny infrastruktur som vil åpne for en helt ny måte å bruke mobilnettet. For familier som er storforbrukere av mobiltjenester, vil det nye nettet gi både mer fart og kapasitet. Men 5G vil også åpne opp for andre muligheter. Eksempelvis vil det være en god erstatning for kunder i områder der kobbernettet nå fases ut, og i næringslivet ser vi allerede svært lovende resultater fra en rekke samarbeidsprosjekter, sier Ric Brown, mobildirektør i Telenor Norge.

Telenor har etablert 5G-basestasjoner i følgende byer og tettsteder så langt: Kongsberg, Trondheim, Elverum, Bodø, Fornebu, Kvitfjell, Svalbard/Longyearbyen, Oslo, Askvoll/Flokeneset, Bergen og Stavanger.

– I år er planen å bygge ut eksisterende 5G-nett i de nevnte byene, i tillegg starter vi utbyggingen i Tromsø, Drammen, Ålesund, Kristiansand og Fredrikstad. Det foregår nå et temposkifte som vil medføre at 3.500 nye mennesker i snitt får tilgang til 5G hver dag de neste to årene, sier Brown.

5G-nett for fabrikker

Telenor sier teknologien kommer til å åpne opp for at manuelt arbeid i større grad skal kunne utføres på avstand, og at 5G-nettet vil spille en avgjørende rolle her.

- Tradisjonelle fabrikker bruker i dag et stort areal, hvor det kan være utfordrende å ha oversikt over alt fra produksjon- og vedlikehold til daglig drift. Med 5G har vi en digital grunnmur som gir oss enormt innovasjonspotensial. I vårt pilotprosjekt utvikler vi digitale tvillinger av fabrikker, slik at man enkelt kan gjennomsøke og fjernovervåke produksjonen digitalt. I tillegg tester vi drift- og kontrollinspeksjoner gjennomført av roboter. Vi er i en tidlig fase, men så langt viser prosjektet stort potensial, sier Patrick Waldemar, forskningssjef i Telenor Research.