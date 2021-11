Apple Configurator 2 sluppet

Annonse

Apple har oppdatert Configurator til versjon 2 for Mac.

Programmet lar IT-administratorer ta hånd om oppsettet for mange iOS-enheter ad gangen.

Apple Configurator 2

For de få det gjelder så er det nå mulig å gjenopprettet firmware på nye Mac Pro fra en annen Mac via en Thunderbolt3-kabel. Dette kan synes tungvint men er resultatet av de omfattende sikkerhetstiltaket som den dedikerte T2-brikken tar hånd om. Med tanke på prisen på disse maskinene så settes det nok pris på, for å si det slik.

Når det gjelder flåte-styring av iOS-enheter med passord, enhetsnavn, dokumenter og applikasjoner så disse funksjonene nå utvidet med betydelig kontroll over VPN-innstillinger.

For eksempel kan man som administrator sette opp enhetene slik at all trafikk skal gå vi en VPN, og samtidig også omgå lokale nettverk dersom det er ønskelig. Sikkerheten for aksess av nettsider kan nå tillates for TLS 1.0 og 1.1.

I tillegg er det nye styringsmuligheter for VPN-løsninger fra Cisco, Juniper, Pulse, F5, SonicWall, Aruba, CheckPoint, i tillegg til custom SSL-tilkoblinger.

Du finner Apple Configurator 2 gratis på Mac AppStore her.