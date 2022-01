Norske Convertelligence har gått fra to til 40 ansatte på kun tre år

Annonse

Sommeren 2016 startet John Antonio Nilsen og Arash Saidi chatbot-selskapet Convertelligence. Tre år senere teller selskapet 40 ansatte. Selskapet har fått investor Erik Must med seg på laget, og de har landet kunder som Thon Hotels, Elkjøp, Adecco, OBOS og Finn.

Med suksessen kom også behovet for et annet navn. Nå heter selskapet Kindly.

– Produktet vårt har lenge hatt navnet Kindly, og nå ønsker vi at selskapet også skal ha samme navn, skriver John Antonio Nilsen i en e-post til Computerworld.

Han forklarer at de ønsket å forenkle kommunikasjonen om hvem de er, og hva de driver med. Det skal også være en bonus at det nye navnet er enklere å uttale.

– Vi tror det er et navn som tydeliggjør hvordan produktet oppleves av våre kunder - nemlig at det spiller på lag med brukerne og på denne måten er snill mot dem. Design og brukeropplevelse spiller en større og større rolle innenfor programvare for bedrifter, og vi ønsker å understreke at dette alltid er noe vi kommer til å satse på, sier Nilsen.

I tillegg til nytt navn, har også hjemmesiden til chatbot-selskapet fått en ny visuell identitet.

Ut i verden

Selv om navnbyttet har vært på "to do"-listen i en periode, har de ventet med å gjøre endringen til selskapet nærmet seg en større internasjonal skalering:

– Det kan man nå forvente fra Kindly de nærmeste årene, sier Nilsen i en pressemelding fra selskapet.

I meldingen heter det også at "Kindly er kjapt, enkelt, tilgjengelig og i kontinuerlig utvikling. Et verktøy som fungerer som en hjelper, støttespiller og avlaster. Med vår kunnskap om språk, strategi og teknologi sender vi smarte chatboter ut i verden".