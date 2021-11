TietoEvry oppfordrer de ansatte til å ta AI-kurs

Annonse

I dag legger digitaliseringsminister Nikolai Astrup frem Regjeringens nye AI-strategi, hvor Astrup blant annet utfordrer norske bedrifter til å lære seg mer om nettopp kunstig intelligens. Han ønsker at nordmenn skal ta et e-læringskurs som er tilrettelagt for dette.

Dette er noe ledelsen i TietoEvry ser positivt på, og oppfordrer de ansatte til å gjennomføre.

Grunnleggende kunnskap

– Kunstig intelligens høres både spennende og skremmende ut på samme tid. Men mest av alt er dette en teknologi som kan utvikle vår velferdsstat. Vi har et stort team av norske og nordiske medarbeidere som jobber dedikert med AI, men det er viktig at alle får grunnleggende kunnskaper om hva som ligger i denne teknologien. Derfor oppfordrer vi alle våre norske medarbeidere til å finne ledige stunder i en hektisk hverdag til å ta dette kurset, enten alene eller samme noen av sine kollegaer, sier Norge-sjef Christian Pedersen i TietoEvry, i en melding.

– Ingen kommer unna den digitale hverdagen, og vi i TietoEvry ønsker å ligge i forkant av utviklingen. Derfor er det viktig for alle å lære mer om teknologien. Vi skal også stille kritiske spørsmål og ta opp dilemmaene som vi som samfunn står overfor, både personvern og etiske spørsmål, sier han.