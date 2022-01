AirTags-video lekket

Annonse

Er dette Apples dårligst skjulte hemmelighet?

Apple AirTag, en konkurrent til Tile, ble for lenge siden avslørt av en lekkasje. Men hvor blir de av?

Apple AirTags

Ryktet har gått helt siden Apple introduserte iPhone 11 med ultra wide band (UWB). Dette radio-spekteret skulle hjelpe til med lokalisering i den nærmeste nærhet, for eksempel for å finne nøkkelknippet. Eller også dine AirPods, som du kan ha mistet bak sofa-putene.

Men så dukket de også opp i iOS beta-kode, som ikoner og henvisninger. Og hver gang det var et Apple-event så tenkte vi at dette kan bli en "one more thing". Men sålangt har Apple holdt tett.

Det kan se ut som om selve produktet er ferdig designet, for lenge siden. Så hva gjør at Apple ikke vil på markedet? Svaret er antakelig den globale pandemien.

Vi reiser, og beveger oss generelt mindre. Antakelig glemmer og mister vi da også færre ting. Dersom det faktisk skulle være forklaringen så kan det fremdeles ta tid før Tile-konkurrenten kommer i butikken.

Og apropos Tile: Selskapet saksøkte faktisk Apple for monopol / misbruk av markedsposisjon i forbindelse med dette ryktet!

Nedenfor er det gjengitt en video av den kjente Apple-lekkeren Jon Prosser, som har funnet frem til det som ser ut til å være en aktiverings-animasjon fra enten macOS eller (høyst sannsynlig) iOS.

Hvor sannsynlig er det hele? Der det er røyk er det ofte også ild. På den annen side: Ville Apple virkelig gjøre et så stort poeng av å skrive Bluetooth LE og Ultra Wideband på sine produkter? Døm selv.