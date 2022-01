Bang & Olufsen-aksjene stuper

Annonse

Vår danske søsteravis, computerworld.dk, skriver i dag om et elendig år for den danske elektronikkprodusenten Bang & Olufsen.

Tirsdag denne uken skal selskapets aksjekurs ha gått ned med hele 20 prosent på under ett døgn. Dermed skal de ha nådd sitt laveste nivå på fire år, med kun 41 kroner per aksje.Aksjen skal likevel ha hentet seg litt opp igjen, og ligger nå på omkring 44 kroner. Likevel har selskapet en lang vei å gå for å nå høydepunktet fra sommeren 2018. Da var høyeste kurs på nærmere 170 danske kroner. Nedgangen i aksjekursen skal ifølge Computerworld Danmark komme etter at Bang & Olufsen sendte ut en børsmelding den 31. mai i år, der de varslet om at omsetningen hadde falt med 14 prosent. Fire prosentpoeng lavere enn de varslede 10 prosentene.Selskapets administrerende direktør, Henrik Clausen, skal likevel være ganske positiv, og regner med at pilene vil peke oppover igjen senere i år.

Ifølge vår danske søsteravis skal de lave aksjekursene vekke nytt liv i ryktene om et eventuelt oppkjøp av selskapet.

Bang & Olufsen vil presentere årsregnskapet sitt den 11. juli 2019.