Googles ballong-prosjekt legges ned

Årsaken er at prosjektet ikke viste seg å være levedyktig, ifølge Googles morselskap Alphabet, som også eier Loon. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Planen var å sende høyhastighetsinternett fra luftballonger som skulle sveve rundt 18.000 meter over bakken. De var utrustet med solcellepanel og ga kun internettilgang på dagtid. Selve ballongene var fyllt med helium, som er lettere enn luft.

De skulle gi internett til fattige land, slik at de også kunne ta del i den digitale utviklingen. Målet var hundrevis av ballonger i stratosfæren som skulle gi kontinuerlig internett til hele verden.

For dyrt

I utgangspunktet skulle nettleverandørene få tilgang til ballongene. De skulle fungere som bevegelige mobilstasjoner og tilby 3G- og 4G-nett. Ved å inngå avtaler med mobiloperatørene, skulle Google tjene penger på prosjektet. Operatørene skulle spare penger på å slippe kostbare utbygginger for å nå kundene sine.

Men prosjektet møtte på flere utfordringer. Ballongene er svært dyre og varer bare i omtrent fem måneder. Bare én enkel ballong koster titusenvis av dollar, ifølge Reuters. I tillegg har mobilmaster blitt mer kostnadseffektive i løpet av årene.

Lyktes med korte prosjekter

Prosjektet ble startet i 2011, og to år senere utførte de en stor test i New Zealand. Der sendte de en ballong til et planlagt sted i Sør-Amerika. Siden da har selskapet lyktes med noen korte prosjekter og fikk blant annet sendt noen ballonger til Indonesia og Puerto Rico.

