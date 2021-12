Én million nabovarsler er sendt via Altinn

Annonse

Digitale nabovarsler sendes via Fellestjenester BYGG, som er en Altinn-basert tjenesteplattform utviklet av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK). Direktoratet har overlatt til private leverandører å koble seg på det tekniske grensesnittet (API-et) i Altinn og bygge løsningene rettet mot ulike brukergrupper.

Drøyt to år etter at det ble mulig å sende nabovarsler i byggesaker digitalt, skal over én million nabovarsler være sendt via Altinn.

– Dette er en suksesshistorie om offentlig-privat samarbeid basert på digitale fellesløsninger. I stedet for å forsøke å lage en offentlig løsning som passer for alle – og derfor kanskje ikke er optimal for noen – har Direktoratet for byggkvalitet lagt til rette for at private leverandører har kunnet skreddersy løsninger for arkitekter, entreprenørselskaper, rørentreprenører og vanlige brukere, sier digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland, i en felles pressemelding fra KMD, Dibk og Digdir.

Sparer samfunnet

Norske kommuner behandler rundt 90.000 byggesøknader i året. At nabovarselet sendes digitalt, og ikke lenger som en rekommandert sending, skal ifølge Digdir gi store besparelser for både søkere og mottagere.

– Gevinstpotensialet for digitale nabovarsler er beregnet til 332 millioner kroner årlig. I løpet av en femtenårsperiode betyr det besparelser på fem milliarder kroner, sier fagdirektør for digitalisering i Direktoratet for byggkvalitet, Kari Befring Bjørnstad.