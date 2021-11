Google Cloud kåret til beste skyleverandør

Annonse

Ifølge Cloud Report 2021 er Googles Cloud Platform (GCP) den beste offentlige skyinfrastruktur-as-a-service-leverandøren (IaaS) når man tester ved å kjøre nettbasert belastning for transaksjonsbehandling (OLTP). Samtidig blir AWS kåret til skyleverandøren med mest verdi for pengene.

Databaseselskapet Cockroach Labs står bak undersøkelsen. Forskerne benchmarket hver av de største leverandørene i henhold til 54 maskinkonfigurasjoner og nesten 1000 testprøver for CPU, nettverksgjennomstrømning, ventetid, lese- og skriveytelse for lagring og et hjemmelaget derivat av industristandarden TPC-C-referanse. Full metodikk er tilgjengelig på GitHub her.

Av de tre store leverandørene tilbyr AWS mest kostnadseffektivitet og best nettverksforsinkelse, men henger etter i lagrings-i/o (input/output) og enkeltkjerne CPU-ytelse. Når det er sagt, presterte Amazons Graviton2-prosessorbaserte maskiner best for flerkjerners CPU-ytelse. Når det gjelder verdi for pengene kom c5a.4xlarge-maskinen med 12% lavere kostnad enn GCP-alternativer og 35% lavere enn Microsoft Azure til $ 0,813 per tpm, ifølge rapporten.

Google Cloud hadde den beste enkeltkjerners CPU-ytelsen og leverte mest gjennomstrømning av alle leverandører, og var det nest mest kostnadseffektive alternativet, selv uten et avansert diskalternativ.

Microsoft Azure hadde sammenlignbar gjennomstrømning med GCP og AWS, med gevinstmarginen så tynn at den nesten var ubetydelig for de fleste arbeidsbelastninger. Azure passerte AWS for i/o-ytelse for lagring i år. Arbeid som kjører på Azure ultra-disker slo alle skyleverandører for i/o-lese og skrive IOPS og skriveforsinkelse. Denne ytelsen koster imidlertid ettersom Azure var den minst kostnadseffektive av alle leverandørene.