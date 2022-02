Amazon kjøper 11 Boeing 767-300 fly til egen transportflåte

Annonse

Så langt har Amazon leaset fly siden 2016 til å transportere varer rundt om i verden. Nå har de kjøpt fly fra de kriserammede flyselskapene Delta og Westjet. Samtidig fortsetter de å lease fly til sin verdensomspennende virksomhet.

Om ikke annet, så forteller dette noe om størrelsen på netthandelsgiganten som er i ferd med å etablere seg i Skandinavia. Nå er vel ikke flyfrakt noe Komplett, Cdon, Netonnet og hundrevis av andre lokale nettbutikker trenger å bekymre seg over, men at markedet for netthandel blir tøffere i vår del av verden er vel uten særlig tvil.