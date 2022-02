Amazon har vært på shoppingtur hos søta bror

Annonse

Den Amazon-eide spillstreamingtjenesten Twitch har kjøpt opp spilldatabasen IGDB (Internet Game Database), som ble stiftet i Gøteborg. Det skriver vår danske søsteravis Computerworld.dk, som igjen har funnet nyheten på Techrunch.

Annonse

IGDB skal være inspirert av den populære filmtjenesten IMDB, og Amazon har et ønske om at oppkjøpet skal føre til bedre søkemuligheter på Twitch:

Annonse

- Millioner av mennesker bruker Twitch hver dag for å finne og skape kontakt med sine foretrukne streamere og fellesskaper. Vi ønsker å gjøre det lettere for folk å finne det de søker etter, og IGDB har utviklet en omfattende spilldatabase. Vi gleder oss til å få dem ombord, slik at vi enda raskere kan forbedre og skalere søke- og oppdagelsesfunksjonene på Twitch, sier en talsperson for Twitch til Techcrunch.

Firmaet bak IGDB heter 8 Dudes in A Garage, er grunnlagt av Christian Frithiof, og har rundt 10 ansatte. Hverken Amazon eller IGDB har opplyst noen salgspris.